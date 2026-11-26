Indra ha incluido a la alemana Rheinmetall como «socio clave» del programa de artillería autopropulsada sobre ruedas, el contrato de 2.686 millones de euros que el Ministerio de Defensa adjudicó a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La presentación que la compañía entregó este miércoles a los inversores prevé que Indra asuma internamente el 20% y recurra a compras externas para el 80% restante.

Preguntada por OKDIARIO sobre si Rheinmetall será uno de los fabricantes, la dirección habla de «socios potenciales» con los que mantiene conversaciones y asegura que el acuerdo sigue abierto. En su nuevo plan estratégico, Forward2030, la compañía sitúa a Rheinmetall y a EM&E en la columna de socios clave del programa, junto al reparto entre producción propia y compras a proveedores.

El grupo alemán ya figuraba como candidato a aportar la plataforma en la prensa especializada. La novedad es que ahora es la propia Indra la que lo identifica ante sus inversores. En octubre, cuando presentó su fábrica de As Pontes (La Coruña), la compañía anunció que la planta se encargaría de integrar los obuses sobre ruedas. La documentación presentada este miércoles añade a As Pontes y Asturias como emplazamientos principales del programa y deja pendiente el reparto concreto de ese 80% entre los proveedores.

Más compras externas

La participación de Rheinmetall abre una pregunta sobre el contrato adjudicado a la UTE de Indra y Escribano. ¿Qué parte del trabajo industrial retendrá la adjudicataria y cuánto del valor del programa quedará en manos de sus proveedores? El porcentaje del 80% corresponde al reparto entre fabricación interna y compra externa que muestra Indra. La compañía no ha detallado qué parte suministraría Rheinmetall, dónde se fabricaría la plataforma ni qué trabajos asumiría cada socio.

El recurso a proveedores ya aparece en las previsiones de rentabilidad. Indra calcula que su división de Defensa pasará de 1.291 millones de euros de ingresos en 2025 a 5.165 millones en 2030. En ese mismo periodo, el margen de explotación de la división bajará del 18% al 16%. La compañía vincula esa evolución al mayor peso de los programas en los que actúa como contratista principal y al aumento temporal de las compras externas para cumplir las entregas. En la etapa de Ángel Escribano, la apuesta que Indra comunicó al Principado era concentrar en Asturias la fabricación de plataformas terrestres de alto valor con tecnología española.

Indra rebaja en 25.000 metros su previsión industrial para 2026. El nuevo plan también modifica el calendario de expansión industrial. En febrero, bajo la presidencia de Escribano, Indra dibujó un mapa con 17 emplazamientos para 2027. La hoja de ruta de Ángel Simón y Josep Maria Recasens recoge 14. En todo caso, la dirección asegura que considera suficientes esas instalaciones para atender la demanda prevista. Y que no tendrán más «porque no son necesarias más, no por falta de capacidad».

El cambio más visible está en los metros cuadrados. La guía que Indra todavía mostraba en octubre situaba la superficie industrial en 100.000 m² en 2026. El nuevo plan recoge 75.000 m², un 25% menos. También cambia el punto de partida con el que la compañía calcula que cuadruplicará su superficie: los 35.000 m² que antes correspondían a 2024 pasan a figurar como base de 2025. Indra no ha explicado qué parte de la diferencia responde a cambios en el calendario y qué parte a la forma de contabilizar las instalaciones.

En esa revisión pierde visibilidad el Indra Technology Hub, el centro de Torrejón de Ardoz y Paracuellos de Jarama que figuraba por su nombre en el mapa industrial de 2028 en adelante. La nueva hoja de ruta identifica Madrid como principal polo tecnológico, pero omite el calendario específico del centro. La Comunidad de Madrid aprobó inicialmente el proyecto en julio y el Banco Europeo de Inversiones lo incluyó entre las actuaciones cubiertas por su acuerdo de financiación con Indra. Preguntada por OKDIARIO, la dirección defendió su estrategia territorial sin precisar cuándo estará operativo.