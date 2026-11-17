La defensa del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha propuesto a dos gemólogos valencianos para elaborar, como adelantó OKDIARIO, una tercera pericial –esta vez de parte– sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina. La Joyería Yanes ha tasado esas piezas en 1.023.320 euros en el informe judicial que ahora se pretende contrastar.

En un segundo escrito, la defensa ha reclamado además el informe completo del laboratorio cordobés Saveco, del que el dictamen de Yanes sólo reproduce un fragmento, así como todas las actas que documentan el trayecto de las joyas durante la pericia.

Ambos escritos, fechados el 12 y el 13 de noviembre de 2026, han sido presentados a través de LexNET el pasado 16 de noviembre ante el juez José Luis Calama. Los firman el procurador Roberto Granizo Palomeque y el letrado Víctor Moreno Catena. Se incorporan a la pieza separada abierta en el caso Plus Ultra.

Los peritos propuestos

Según el escrito, el primer citado es tasador de joyas, joyero-gemólogo, perito judicial colegiado en ASPERJURE y experto en diamantes y piedra de color. La segunda es gemóloga y tasadora de alhajas, socia de la Asociación Española de Tasadores de Alhajas (AETA) y profesora en los Estudios de Gemología de la Universidad de Valencia.

La defensa los presenta como “dos personas expertas en la materia y tituladas” y justifica el encargo en la búsqueda de “un mejor esclarecimiento de los hechos”.

Los peritos deberán pronunciarse sobre los mismos ocho extremos que el instructor encomendó a Yanes. También examinarán el método con el que esta joyería ha obtenido el valor de reposición y, si discrepan, realizarán su propia valoración.

El encargo va más allá. La defensa les pide estimar otros cuatro valores de las piezas: el de fabricación, el de mercado, el comercial minorista y el de mercado secundario.

Si sus conclusiones difieren de las de Yanes, los expertos deberán analizar los motivos y señalar si han observado “algún error material o de juicio técnico en las apreciaciones de la pericia judicial”.

Para aquilatar el valor real de cada pieza, la defensa solicita que la unidad policial que las custodia las ponga a disposición de los peritos. Pide autorización para realizar “fotografías, mediciones y ensayos no destructivos”, incluido el análisis del metal por fluorescencia de rayos X.

Todo ello, precisa el escrito, se haría “en presencia de la Unidad encargada de su custodia y con levantamiento de acta de cada operación”.

Tasación de joyas

La causa ha acumulado ya dos dictámenes con cifras similares. El primero, firmado por la joyería y casa de subastas Ansorena, tasó con carácter preliminar el contenido de la caja fuerte en un valor estimado de reposición de 1.323.915 euros.

El segundo, de Yanes, “describe con mayor precisión las piezas”, según la defensa, y rebaja el conjunto a 1.023.320 euros. Entre ambos informes median algo más de 300.000 euros.

El análisis preliminar lo ordenó una providencia de 3 de junio de 2026. Debía determinar la naturaleza, autenticidad y valor de reposición de los efectos, además del fabricante y su fecha aproximada de fabricación.

El instructor designó a Yanes mediante auto de 21 de septiembre de 2026. Ocho días después, otro auto reconoció a la defensa la facultad de proponer una pericial contradictoria. El informe de Yanes se incorporó a la causa por diligencia de ordenación de 28 de octubre.

La defensa explica por qué no espera al juicio. Las conclusiones de Yanes sobre la fecha y el valor de las piezas, sostiene, podrían influir en decisiones “sobre las diligencias pendientes y sobre la propia continuación del procedimiento”. “Si su contradicción técnica se aplazara al juicio oral, llegará cuando esas decisiones ya se hayan adoptado”, advierte el escrito.

Informe de Saveco

El segundo escrito se centra en la página 122 del informe de Yanes. Allí figura, entre las “Fuentes de consulta y referencia”, un extracto de un ensayo del contenido de metales realizado por Saveco, laboratorio de ensayo y contraste de metales preciosos situado en la carretera de Palma del Río, en Córdoba.

Según la defensa, esa página recoge solo una tabla referida a una pieza, el “Collar 42”, “faltando el resto de su contenido”.

Por ello, ha pedido que se requiera a Yanes el ensayo íntegro, cualquier documento de trabajo del que procedan los datos y el anexo fotográfico “en los archivos originales”.

Con esa documentación, los peritos de parte valorarán si el ensayo “es idóneo y suficiente para emitir su dictamen” o si es necesario encargar un nuevo análisis a otro laboratorio público o privado.

La defensa también ha solicitado las actas de entrega y devolución de las piezas, tanto por Yanes como por Saveco. Si se extrajeron muestras del oro, reclama además las actas de extracción y las de su entrega y devolución al laboratorio.