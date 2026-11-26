El equipo de campaña de Pedro Sánchez está empeñado en que «el jefe» (apelativo con el que se refieren a Sánchez) siga exhibiendo su «buena educación» en el debate a cuatro, pero espera que la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, consiga «sacar de quicio» especialmente al líder de Vox, Santiago Abascal, con la intención de presentar ante sus potenciales votantes una mala imagen, que abone ese «miedo a la derecha» contra la que previene Sánchez en sus mítines e intervenciones en medios de comunicación y redes sociales.

En el entorno de Sánchez no se plantea el debate a cuatro como una revancha o una segunda vuelta del cara a cara entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, el pasado jueves 19 de noviembre. De hecho, fuentes cercanas al presidente del Gobierno aseguran que lo importante del debate no es quién gana o no el cara a cara, sino los «efectos provocados en el electorado» y añaden que «nosotros subimos más votos que nunca en la campaña después del cara a cara».

Lo que para algunos fue un debate ganado para Feijóo, para los asesores y gurús que rodean a Sánchez fue una estrategia acertada, que «ha permitido remontar» a grandes pasos en las encuestas que se están publicando después de ese debate.

Estas mismas fuentes subrayan que Sánchez seguirá intentando ofrecer una imagen de persona educada y presentar una imagen «en positivo» de España, de los avances en derechos y de las cifras de la macroeconomía, frente a «quienes creen que pueden sacar rédito a comportarse como energúmenos y lanzar bulos y mentiras».

En este punto, alguno de los consultados asegura que la candidata del Frente Amplio, mujer de izquierdas, a la que consideran «muy bregada tanto en debates políticos como en programas televisivos», Ada Colau, puede ser quien «saque lo peor de Abascal». Eso, entienden los consultados, sería de gran ayuda» no ya para el presidente del Gobierno, sino para «todos los progresistas» si logra «que el tándem Abascal-Feijóo se retrate».

Una vez más, los asesores de imagen de Sánchez creen en el post debate y cómo se gestionan los mejores momentos y la verificación de las afirmaciones falsas que se puedan verter durante el debate. Y de ello se van a ocupar un grupo de colaboradores del presidente del Gobierno, quienes apuestan que en algún momento Abascal o Feijóo cometerán algún error.

Sánchez intentará, según sus colaboradores, «mantener el tono de presidente del Gobierno, dando cifras y datos, porque para dar un espectáculo de mal gusto y peores consecuencias ya está la derecha». Entre los asesores de Sánchez se han marcado como objetivo que en el debate quede claro que «Feijóo va de la mano o arrastrado por la ultraderecha».