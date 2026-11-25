Las víctimas de violencia de género en España que están dentro del sistema de protección estatal se han duplicado desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Así lo reflejan los informes mensuales del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad que actualmente encabeza la socialista Ana Redondo. El líder socialista, sin embargo, ha enarbolado el nombre de Nevenka Fernández, cuya figura se asocia a la lucha contra el acoso sexual, para hacer campaña en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Sistema VioGen se puso en marcha en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de una herramienta del Ministerio del Interior para la «gestión, valoración y seguimiento de los casos de violencia de género». Con ella se persigue «centralizar» la información al respecto para la coordinación entre «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las autoridades judiciales, las instituciones penitenciarias, los servicios asistenciales y demás organismos competentes». Gracias al mismo, se puede intercambiar entre ellas la información sobre cada caso.

Los casos se suben al sistema cuando los agentes «tienen conocimiento de una situación de violencia de género» para «evaluar el riesgo de que la víctima». En función de lo que determinen los especialistas, se asocian a cada mujer «medidas específicas de protección y seguimiento policial», dentro de las cuales pueden estar también los hijos menores. El sistema también permite hacer «valoraciones periódicas» del riesgo para actualizar las medidas de protección.

Los últimos datos a los que hay acceso en la web oficial son de 2013, cuando todavía gobernaba Rajoy y el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España lo encabezaba Ana Mato. Entre el 2013 y el 2018, año en el que llega al Gobierno el PSOE con un Ejecutivo socialista monocolor, las cifras se mantienen estables en el entorno de los 50.000 casos activos, a 31 de diciembre de cada año:

2013. 64.068 casos activos.

64.068 casos activos. 2014. 52.488 casos activos.

52.488 casos activos. 2015. 52.005 casos activos.

52.005 casos activos. 2016 . 52.635 casos activos.

. 52.635 casos activos. 2017. 54.793 casos activos.

El primer informe de Igualdad, cuya cartera ostentaba entonces Carmen Calvo, sobre los casos activos de violencia de género se publicó en julio de 2018. Entonces, el documento periódico con la imagen de este tipo de agresiones reflejó que había un total de 55.823 casos activos.

Desde entonces, los casos han registrado un crecimiento sostenido en torno al 9% anual, a excepción del año en el que impactó en todo el mundo la pandemia de COVID-19, el 2020. El mayor incremento se produjo ya con Ana Redondo como ministra de Igualdad, entre 2023 y 2024. El informe de aquel año reflejó un incremento del 22%, aumentando en 18.621 casos activos en el sistema VioGén. Los datos desde que gobierno Sánchez son los siguientes:

2018 . 58.498 casos activos.

. 58.498 casos activos. 2019 . 61.355 casos activos.

. 61.355 casos activos. 2020 . 63.656 casos activos.

. 63.656 casos activos. 2021 . 69.469 casos activos.

. 69.469 casos activos. 2022 . 75.140 casos activos.

. 75.140 casos activos. 2023 . 83.341 casos activos.

. 83.341 casos activos. 2024 . 101.962 casos activos.

. 101.962 casos activos. 2025 . 103.942 casos activos.

. 103.942 casos activos. 2026 (octubre). 106.992 casos activos.

El ‘caso Nevenka’

Sánchez ha hecho campaña utilizando los nombres de dos mujeres y la lucha social que se asocia a ellas. La violencia de género y el asesinato de Ana Orantes por parte de su marido y el acoso sexual que sufrió Nevenka Fernández.

«La historia la escriben hombres y mujeres, la mayor parte de las veces son heroínas como Ana Orantes», dijo este martes en un mitin en Barcelona el candidato socialista a la presidencia. Orantes fue una mujer maltratada por su marido y contó en televisión las agresiones de las que era víctima. Ella los denunció, pero no recibió la protección necesaria y, finalmente, fue brutalmente asesinada por su marido, que la roció de gasolina y le prendió fuego. Es uno de los nombres propios que protagonizan este 25 de noviembre.

Otro de ellos es el de Nevenka Fernández, la ex concejala del PP en Ponferrada (León), que denunció el acoso sufrido por el entonces alcalde y compañero de partido, Ismael Álvarez. Los populares le advirtieron que lo expulsarían si resultaba culpable, pero tras su imputación en enero de 2002 solicitó al PP la suspensión temporal de su militancia y en mayo de ese año dejó todos sus cargos tras ser condenado por acoso sexual.

Sánchez ha instrumentalizado su figura y le ha otorgado este martes la Orden del Mérito Civil en plena campaña electoral, la jornada anterior al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El propio presidente la mencionó en el mitin de Barcelona.

«La vergüenza es de quienes te acosaron, de quienes te señalaron, de quienes te dieron la espalda y de quienes prefirieron proteger al poderoso antes que escuchar a la víctima. Tu historia es hoy un ejemplo de que el poder de la verdad no tiene rival que le haga frente», ha publicado este miércoles el líder socialista en un mensaje en sus redes sociales.

Sin embargo, el propio PSOE utilizó a su acosador para llegar a la alcaldía de Ponferrada. Y es que, en 2011, Álvarez volvió a la política tras su condena y se presentó como el candidato a las municipales por una nueva formación, Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), y consiguió cinco escaños. El PSOE utilizó los votos del nuevo partido del condenado por acoso sexual para tumbar al entonces regidor popular y aupar como primer edil al concejal socialista Samuel Folgueral.

Entonces, la decisión tuvo gran repercusión. Provocó el rechazo de Defensa Carme Chacón o del entonces secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. El que fuera líder de los socialistas exigió a Folgueral que renunciara a la alcaldía y, finalmente, se aferró al bastón de mando, pero se dio de baja de sus cargos en el partido.

El ahora ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, era entonces el secretario de Organización del PSOE. Tal y como el propio López reconoció, él mismo había autorizado la moción de censura. El dirigente socialista trató de justificarse en una rueda de prensa posterior alegando que el acuerdo incluía la renuncia del acosador de Nevenka: «Me cegó la posibilidad de sacar a Álvarez de la política». Pero acabó reconociendo su error: «Lo lamento, he cometido un error, me he equivocado».