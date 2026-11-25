La vicesecretaria de Coordinación Sectorial y candidata número 4 en la lista del PP por Madrid, Alma Ezcurra, ha señalado este miércoles, a escasos días de las elecciones generales, que el próximo domingo «hay que sacar a los chapuzas, a los sinvergüenzas, a las amigas y a los jetas de las instituciones. Y tienen que volver los técnicos, los profesionales, la gente seria», ha reclamado.

Así lo ha manifestado Ezcurra este 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en declaraciones en el Parador de Teruel, donde tuvo lugar en septiembre de 2020 la juerga del ex ministro socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, como reveló OKDIARIO en exclusiva. La dirigente popular ha estado acompañada por el presidente de Aragón y líder del partido en esta comunidad, Jorge Azcón, y por el cabeza de lista del PP por Teruel al Congreso el 29-N, Alberto Herrero.

«Esto también nos lo jugamos el próximo 29 de noviembre, que vuelva la cordura, la gestión, la experiencia y el rigor a los asuntos que son de todos. Y me comprometo a que Alberto Núñez Feijóo jamás en la vida manoseará el miedo de las mujeres para arañar un puñado de votos y enfrentar a los españoles», ha enfatizado Ezcurra.

Junto a ello, la vicesecretaria y candidata por Madrid ha afirmado que el Partido Popular «no acepta una sola lección más, ni de feminismo, ni de lucha contra la violencia de género de unos políticos irresponsables que, embriagados de relato y faltos de gestión, han comprometido la seguridad, cuando no la vida, de cientos de miles de mujeres en España».

Ezcurra ha denunciado que, bajo mandato del Gobierno de Sánchez, las mujeres tengan «miedo a salir a la calle, miedo a que las pulseras no funcionen, miedo hasta de subirse en los trenes», ha reprochado al Ejecutivo de PSOE-Sumar.

De esta forma, desde el Parador de Teruel, «icono de la traición a las mujeres del PSOE, de la indiferencia al dolor de un pueblo y de la perversión del dinero público», Ezcurra ha sostenido que en días como hoy hay que recalcar que «la gestión salva vidas».

La vicesecretaria popular ha advertido que el compromiso con el feminismo y con la lucha contra la violencia de género «no se demuestra un día al año y poniendo un lacito», sino que «se demuestra con muchos gestos, devolviendo la confianza en las instituciones a las mujeres que tienen la valentía de denunciar», ha añadido. En este punto, ha recordado que ocho de cada diez mujeres asesinadas en España no pudieron denunciar porque «tenían miedo de sus agresores».

«El trabajo de un gobernante es proteger y eso significa que las denuncias lleguen a tiempo, que los juzgados puedan tramitarlas porque disponen de los recursos necesarios y que las órdenes de alejamiento y las pulseras funcionen. Todo lo que acabo de decir es gestión, y la gestión no baila en los mítines», ha rematado Ezcurra, en referencia a los bailes de Sánchez en los mítines de esta campaña.

El «pisito» de Jésica

Por su parte, la número dos de la lista por Madrid y portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha hecho declaraciones en la Plaza de España de Madrid, delante del edificio en el que el propio Ábalos, a través de trama PSOE, puso un «pisito» a una de sus amantes, en este caso, Jésica Rodríguez, que fue también enchufada en dos empresas públicas del Gobierno de Sánchez, Tragsatec e Ineco.

Álvarez de Toledo ha denunciado que «la política de vivienda de Sánchez se resume en que el Gobierno le puso un piso a una puta en la Plaza de España».

«Estamos en la zona cero de la degradación socialista. Lo dije en el Congreso y lo repito aquí en el lugar del crimen. Toda la política de vivienda de Sánchez se resume en una línea: El gobierno le puso un piso a una puta en la Plaza de España. Lo digo hoy también en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres», ha declarado.

«Ninguna mujer con dignidad puede hoy votar al Partido Socialista. Y no solamente porque Sánchez es partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución, sino porque el Partido Socialista ha utilizado a las mujeres como mercancía para sus ministros», ha agregado Cayetana.

«Frases como la Carlota se enrolla que te cagas, necesito pulseras para la puta o la Ariadna está perfecta han denigrado a las mujeres y encima se ha hecho con el dinero de todos los españoles», ha criticado.

«Han prostituido lo público (los socialistas) como han prostituido a las mujeres. Y por eso quiero dirigirme hoy a todas las mujeres y a decirles: No podemos votar al Partido Socialista. Hay que votar en defensa de nuestra dignidad al PP», ha sentenciado.