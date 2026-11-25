Lucía Macarrón, una estudiante de Erasmus en París, denunció a través de su cuenta de TikTok la situación del voto por correo. La joven aseguró que no le había llegado a falta de seis días para las elecciones generales, según la fecha en la que publicó el vídeo, y no tenía ninguna esperanza de que le llegase, ya que el último día para recibirlo fue el pasado martes 24.

La alumna en tierras francesas, al borde del llanto, confesó que «en un grupo de Erasmus de 20 personas solamente les ha llegado a dos personas». Macarrón solicitó el voto en el plazo fijado, hace más de un mes y medio, tras haber acudido previamente al consulado de París para tramitar su situación como residente temporal en el extranjero.

Una situación vergonzosa y anormal

La usuaria de TikTok aclaró que ella está empadronada en la Comunidad de Madrid, por lo que «no vivo en una provincia pequeña», y no entiende cómo no se le da prioridad a Madrid al no haber una «difícil conexión ni nada que se le parezca».

«Doy mi voto por perdido. De 20 personas les he llegado solo a dos. No es normal»

«Estamos a día 23 de noviembre a las 9 de la noche que estoy grabando este vídeo y no nos ha llegado el voto por correo. Tenemos como máximo hasta el 25 de noviembre para enviar nuestro voto a nuestro centro electoral de España y no va a pasar porque yo ya estoy dando por perdido mi voto», declaró la joven, y añadió que «me debería llegar mañana como tarde y no me va a llegar porque hay un localizador en el que se puede ver si está en reparto y a mí no me pone nada de eso».

Macarrón explicó que es en la página del INE donde se puede ver la localización exacta del voto y si está en reparto o no. Llegó a plantearse volver a España para votar presencialmente en su colegio electoral porque «quiero ejercer mi derecho a voto porque tengo derecho a ejercerlo, pero ya no puedo porque me he tramitado como ERTA (residente temporal en el extranjero) y ya no voy a poder hacerlo porque mi voto se contabilizaría como dos veces pese a no haber introducido ninguna papeleta».

Un hecho que se ha extendido a otros países

En el propio vídeo, muchos españoles que están en el extranjero, ya sea viviendo o estudiando un Erasmus, están denunciando la misma situación que Macarrón. Por citar un ejemplo, Adrián Gil, otro usuario de TikTok, afirma que «yo y unos 500 colegas que estamos en Noruega tampoco nos han llegado las papeletas».

Nos encontramos en la recta final de unas elecciones generales en las que la fiabilidad de la votación se ha puesto en duda, llegando al punto en el que Tomás Gómez, ex secretario del PSOE en Madrid, manifestó en Horizonte que Pedro Sánchez ha dado pie a cuestionar la honradez de los resultados de las urnas.