El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Castro, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ha tumbado la libertad del sanguinario etarra Henri Parot por la «extrema gravedad» de sus delitos. Este etarra, autor de 82 asesinatos y otros crímenes, logró salir de la cárcel sin arrepentimiento el pasado mes de septiembre, ya que el Gobierno vasco le concedió un tercer grado fraudulento que ahora ha revocado la Justicia.

Parot, de 68 años, es uno de los terroristas más sanguinarios de la historia de ETA, con condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos.

Fue integrante del denominado comando Argala, responsable de algunos de los atentados más brutales perpetrados por ETA. Entre ellos se encuentra la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños, y otras 88 resultaron heridas. Finalmente, fue condenado por el asesinato de 39 personas y por decenas de tentativas de asesinato.

La Consejería de Justicia del Gobierno vasco, dirigida por la socialista María Jesús San José López, no para de conceder la semilibertad y la libertad a etarras de forma fraudulenta, según denuncian las víctimas del terrorismo ante cada decisión. La última de ellas fue la semilibertad para el etarra Asier Eceiza, condenado a 201 años de cárcel.

Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias y hasta el pasado mes de septiembre ya había concedido 124 progresiones a tercer grado a presos de ETA, 28 aplicaciones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y 62 libertades condicionales. Entonces ya sólo quedaban 32 etarras en prisión, en régimen ordinario.

Elevado número de víctimas

El magistrado José Luis Castro ha estimado el recurso de Fiscalía contra el tercer grado de este etarra, que ahora quedará en régimen de semilibertad. En su resolución plantea una reforma legal para que las víctimas de los delitos de terrorismo puedan recurrir resoluciones como los permisos de salida, la aplicación del 100.2 o las clasificaciones en tercer grado, al contrario de lo que sucede ahora, que sólo puede hacerlo la Fiscalía.

Al analizar la situación de Henri Parot, el juez valora que lleva 35 años en prisión, ha reconocido la actividad delictiva y el daño causado, y que está participando en actividades de voluntariado desde octubre de 2025. Para la Fiscalía, la concesión del tercer grado resulta «precipitada», teniendo en cuenta que ya disfrutaba del régimen de semilibertad y que es «imposible prescindir de la extraordinaria gravedad de la trayectoria del interno», condenado por acciones terroristas que provocaron la muerte de 39 personas.

En línea con el argumento del Ministerio Público, el juez de vigilancia subraya que en este caso no puede obviarse la «extrema gravedad» de los hechos delictivos, el «elevadísimo» número de víctimas mortales y el impacto que han producido en sus familias, amigos y en la propia sociedad. «Estas circunstancias no pueden quedar excluidas de la valoración que se efectúe a la hora de la clasificación en tercer grado», argumenta.

Castro indica que no basta con atender a la edad, el arraigo familiar o social, el disfrute de permisos de salida o la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2. «Se hace necesario realizar una valoración completa del proceso de reinserción, constatando todas las variables, como la extrema gravedad delictiva, que el licenciamiento definitivo no se produce hasta agosto de 2028 y que ya se está aplicando el régimen de semilibertad con resultado positivo», explica el magistrado.

Por tanto, para el juez hace falta una consolidación que justifique el tercer grado, por lo que sentencia que conviene mantener el régimen del artículo 100.2, que permite acoger el principio de reinserción penal y constatar que los avances tratamentales son sólidos.

Reforma para que las víctimas recurran

El juez recuerda en su auto que las víctimas actualmente sólo pueden recurrir el auto por el que determinados beneficios penitenciarios se aplicarán sobre el límite de cumplimiento de condena y no sobre el total de la pena impuesta, y que la ley también excluye el derecho de las víctimas a recurrir los beneficios penitenciarios, los permisos de salida o la clasificación en tercer grado, como ocurre en el caso analizado.

El juez indica que, aunque es evidente que la víctima se ve protegida por la intervención del Ministerio público, en procedimientos como éste depende de la voluntad del fiscal, en tanto que es el único legitimado para interponer recurso.

Por ello, plantea la posibilidad de una reforma legal que pueda permitir a las víctimas personarse en casos que afecten a sus intereses: «Que la víctima tenga una protección especial por parte del Ministerio fiscal no debiera impedir que en aquellos casos en que la resolución administrativa o judicial afecte a sus intereses, especialmente en delitos cometidos con violencia o intimidación y considerare que supone un riesgo para su seguridad, se les permitiera ser parte en el procedimiento».

Para el magistrado, la intervención de la Fiscalía en protección y garantía de los derechos de las víctimas «no debe ser causa incapacitante para que éstas pudiera recurrir aquellas resoluciones para las que no existe actualmente previsión legal, como permisos de salida (al menos el que inicia la cadena permisiva), la aplicación del artículo 100.2. del Reglamento Penitenciario y la clasificación en tercer grado».

También revocó la libertad de Anboto

El pasado mes de abril, el juez Castro también tumbó la libertad de Anboto, la jefa de ETA que asesinó a 14 personas. «No es admisible», sentenció. Además, en otro auto dictado el mismo día devolvió a prisión al etarra Juan Ramón Carasatorre, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez.

En aquellas resoluciones propuso al legislador que modifique el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.