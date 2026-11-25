La jubilación es una de las mayores preocupaciones económicas de los trabajadores, especialmente después de décadas cotizando a la Seguridad Social. Sin embargo, existen determinados complementos que permiten aumentar la cantidad que se cobra cada mes y que todavía son desconocidos para muchos pensionistas. Uno de ellos está relacionado con la maternidad y la paternidad, ya que tener uno o varios hijos puede dar derecho a cobrar un suplemento en la pensión contributiva. Se trata del complemento para reducir la brecha de género, una prestación reconocida por la Seguridad Social que en 2026 alcanza los 36,90 euros mensuales por hijo.

Hasta 147,60 euros más en la pensión

Este complemento tiene como finalidad compensar el perjuicio que la crianza de los hijos puede ocasionar en las carreras profesionales y, posteriormente, en las pensiones. La interrupción de la actividad laboral, las reducciones de jornada y los periodos dedicados a los cuidados han tenido históricamente un impacto importante en las cotizaciones, especialmente entre las mujeres.

La cuantía se actualiza cada año y en 2026 está fijada en 36,90 euros mensuales por cada hijo. De esta manera, quienes tengan uno recibirán 36,90 euros adicionales; con dos, 73,80 euros; con tres, 110,70 euros; y con cuatro o más, el máximo de 147,60 euros al mes. El complemento se abona junto a la pensión y cuenta con dos pagas extraordinarias, en junio y noviembre.

Los hombres también pueden solicitarlo

Una de las novedades más importantes llegó después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 15 de mayo de 2025. El tribunal consideró discriminatorio que los hombres tuvieran que cumplir condiciones adicionales para acceder a este complemento, mientras que las mujeres podían obtenerlo sin esas exigencias.

A raíz de esta resolución, la Seguridad Social estableció que los hombres deben acceder en las mismas condiciones que las mujeres. Por tanto, el derecho no está reservado exclusivamente a las madres, aunque solamente uno de los progenitores puede cobrarlo por los mismos hijos. Si ambos lo solicitan, se reconoce al que tenga una pensión de menor cuantía.

Qué requisitos hay que cumplir

El complemento puede reconocerse a quienes tengan uno o más hijos inscritos en el Registro Civil y sean beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad. Además, la pensión debe tener como hecho causante una fecha igual o posterior al 4 de febrero de 2021.

No se concede automáticamente por el simple hecho de haber tenido descendencia. Es necesario solicitarlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social junto con la pensión correspondiente, indicando los datos de los hijos.

Cómo solicitar el complemento

El trámite puede realizarse a través del portal Tu Seguridad Social, utilizando certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve. También existe la posibilidad de presentar la solicitud mediante la plataforma de prestaciones del INSS o acudir presencialmente con cita previa.

Por tanto, quienes estén próximos a jubilarse o ya tengan reconocida una pensión y cumplan las condiciones deberían comprobar si tienen derecho a este incremento. Puede suponer hasta 1.771,20 euros adicionales al año en 2026, en caso de alcanzar el máximo de cuatro hijos.