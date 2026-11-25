El «timo» del Gobierno a los autónomos. Es lo que denuncia el presidente de ATA, Lorenzo Amor, asociación de autónomos mayoritaria en España, sobre lo aprobado el martes por el Gobierno en Consejo de Ministros. Amor ha asegurado este miércoles que el Gobierno ha vuelto «a timar a los autónomos» en relación al anuncio realizado este martes sobre el pago del IVA de los trabajadores por cuenta propia y la ampliación del permiso por duelo, y ha asegurado que 3,5 millones de autónomos «no tienen derecho a llorar a sus muertos».

«Los autónomos van a seguir siendo ciudadanos de segunda, porque son los únicos autónomos europeos que, con bajos ingresos, van a tener que seguir declarando el IVA» ha lamentado Amor, durante su intervención en el foro económico organizado por el diario SalamancaHoy.

«Ayer se tomó otra medida que es el permiso por fallecimiento para todos menos para tres millones y medio de autónomos, como si no tuviéramos derecho a llorar a nuestros muertos», ha subrayado el presidente de ATA.

Asimismo, Lorenzo Amor ha lamentado además que el Consejo de Ministros haya intentado «usar a los autónomos en una propaganda electoral para arañar unos pocos votos», más que para ayudar a los trabajadores por cuenta propia.

El presidente de ATA ha reivindicado que lo que necesitan los autónomos son «menos impuestos, deflactar la tarifa del IRPF, y no tener que hacer declaraciones de IVA ni tener que pagar el IVA cuando facturan menos de 85.000 euros igual que hacen los autónomos europeos».

Además, Amor ha señalado que los trabajadores autónomos también necesitan «protección social», además de cobrar el paro «de forma automática» y así ha apuntado que se les está denegando el paro al 70 por ciento de los autónomos.

Otra de las reivindicaciones que ha realizado Lorenzo Amor es el «subsidio para mayores de 52 años como lo tienen los trabajadores asalariados», también «permisos por lactancia» o «permisos por fallecimiento».

En la lista de peticiones, el presidente de ATA incluye «menos burocracia» para los trabajadores autónomos, que dedican, según ha subrayado Amor, «208 horas al año, 26 días laborables, a tener que hacer gestiones con la Administración».

Esta legislatura, ha indicado Amor, «termina con más autónomos, pero con más autónomos pobres», ya que, según sus datos, «el 63% tienen unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional», ha finalizado.