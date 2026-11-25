Los Premios María de Villota celebrarán el próximo 18 de enero su XIII edición con un palmarés que reúne a algunas de las grandes leyendas del deporte español y figuras que representan los valores de superación, esfuerzo, compromiso y solidaridad que inspiran estos galardones.

Miguel Induráin, Mireia Belmonte, Álex Roca y el legendario trío de baloncestistas formado por Wayne Brabender, Clifford Luyk y Emiliano Rodríguez serán los protagonistas de esta edición. Además, el Jurado ha decidido conceder el Premio Especial María de Villota a Juan Carlos Unzué, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y, especialmente, a su extraordinario ejemplo de compromiso, dignidad y lucha frente a la ELA.

La gala tendrá como escenario la sede del Comité Olímpico Español (COE), institución que vuelve a acoger una ceremonia que se ha consolidado como una de las citas de referencia del calendario de reconocimientos deportivos en España.

Por sus galardones han pasado nombres imprescindibles como Rafa Nadal, Marc Márquez, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Carlos Sainz, Carolina Marín, Ruth Beitia, Teresa Perales, Lydia Valentín, Ona Carbonell, Maialen Chourraut, Javier Fernández, David Cal, Fermín Cacho, Amaya Valdemoro, Jorge Garbajosa, Ángel Nieto, Laia Sanz, Toni Bou, Javier Gómez Noya, Theresa Zabell, Fernando Romay, Álvaro Martín y María Pérez, entre muchos otros.

También han sido reconocidos grandes colectivos e instituciones, como la selección española de baloncesto, la selección española femenina de waterpolo, el Real Madrid de baloncesto, la familia Fernández Ochoa, la familia Llorente Gento y la familia Sánchez Vicario.

En las últimas ediciones, los premios han distinguido también a figuras como Elena Congost, cuyo gesto de ayuda a su guía en los Juegos Paralímpicos de París 2024 dio la vuelta al mundo; al chef José Andrés y su organización World Central Kitchen, por su labor humanitaria; y, en la XII edición, a Alex Palou, Paula Leitón, Edurne Pasaban, José María Olazábal y Vicente del Bosque, además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con el Premio Especial del Jurado.