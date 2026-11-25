Frenazo en seco del inflacionista mercado inmobiliario de Baleares: la mayor caída de España en firma de hipotecas, con una caída del 34% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, lo que empeora su evolución interanual.

Según los datos del INE, en Baleares se prestaron 266,55 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 17,81% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 5,4%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.041 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 397,56 millones de euros. De ellas, 33 fueron sobre fincas rústicas y 1.008 sobre urbanas.

De las 1.008 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Baleares, 758 fueron sobre viviendas; 19 en solares y 231 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 7 y en 82 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 247 hipotecas con cambios en sus condiciones, 158 fueron por novación. Por contra, se cancelaron 978 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas, 674 correspondieron a viviendas, 60 a fincas rústicas, 236 a urbanas y 8 sobre solares.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior, fue en Navarra (+33,33%), Comunitat Valenciana (+9,87%) y Cataluña (+9,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares, seguida de País Vasco y La Rioja, con caídas del 34,03%, 18,91% y 17,47%, respectivamente.

Hay que recordar que el coste medio del suelo urbano en las islas duplica la media nacional y aumentó nada menos que un 27%, cerrando el segundo trimestre de 2026 en 567,6 euros/m², según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. No solo es el más caro de España, sino que la diferencia respecto a la media nacional (207,8 euros por m²) es abismal.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Navarra, Comunitat Valenciana y Canarias con subidas respectivamente del 46,75%, 25,5% y del 17,57%, mientras que el importe prestado se redujo en País Vasco un 10,07%, seguido de Extremadura (-5,42%) y Asturias (-3,95%).