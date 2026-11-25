Intervención heroica de la Policía Local de Palma en las Avenidas. Varios agentes, con la ayuda de una sanitaria fuera de servicio, consiguieron salvarle la vida a un joven que se había desplomado repentinamente en plena calle tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. El varón recuperó el pulso y la respiración gracias a las maniobras de reanimación y al uso de un desfibrilador en los primeros minutos críticos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de noviembre, alrededor de las 09:25 horas, en la avenida Comte de Sallent. Una patrulla de la Policía Comunitaria del distrito Este realizaba labores habituales de vigilancia por la zona cuando, al alcanzar la altura del número 29, muy cerca de los juzgados, varios viandantes alertaron con urgencia a los agentes. Un joven acababa de desvanecerse y yacía inconsciente sobre un paso de peatones.

En ese mismo instante, una enfermera que circulaba por la avenida detuvo su vehículo particular al presenciar la escena para prestar una primera asistencia. Al hacerse cargo de la situación junto a la sanitaria, los policías comprobaron que la víctima no presentaba pulso. De inmediato, solicitaron una ambulancia con carácter urgente a través de la Base del 092.

Sin perder un segundo, los agentes y la enfermera iniciaron de forma conjunta las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Para apoyar la intervención, los efectivos utilizaron el desfibrilador semiautomático (DESA) que forma parte de la dotación del vehículo policial. Tras aplicar una descarga, el joven logró recuperar el pulso y volvió a respirar por sí mismo.

Pocos minutos después, una ambulancia de soporte vital avanzado se personó en el lugar de los hechos. Tras confirmar que las constantes vitales del afectado se encontraban estables, los equipos sanitarios procedieron a su traslado urgente al Hospital Universitario de Son Espases para someterlo a una valoración clínica y al tratamiento especializado correspondiente.