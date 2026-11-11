Primeros efectos de la huelga general en Baleares: un piquete corta las Avenidas de Palma y bloquea el tráfico durante más de media hora

La huelga general convocada conjuntamente por CCOO y UGT, la primera en 14 años y a 18 días de unas elecciones generales, ya ha provocado los primeros efectos en Palma. Un grupo reducido de manifestantes han cortado el tráfico de las céntricas Avenidas, frente al Corte Inglés. Numerosos vehículos y autobuses de la EMT han quedado parados en plena calle durante más de media hora.

Por otro lado, en la Estación Intermodal de Palma se han formado piquetes informativos para explicar a los conductores los motivos de la convocatoria. Lo mismo ha ocurrido en el aeropuerto de Palma y en la empresa municipal de limpieza Emaya, donde se han obstaculizado la salida de camiones en Son Pacs.

A pesar de estos primeros incidentes, el secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar, ha reconocido un arranque «tibio» en cuanto al seguimiento, aunque confía en que los trabajadores, algunos no se suman a los paros por cuestiones económicas, se sumen a lo largo del día y alcance el punto culminante en la manifestación unitaria de las 18.30 que partirá de la plaza de España.

Homar, al mismo tiempo, ha denunciado los servicios mínimos «abusivos» en algunos casos y, a diferencia de en otros puntos de España, ha alabado el comportamiento «responsable» de la Policía Nacional en los piquetes.

Está previsto que los sindicatos avancen al mediodía los datos de participación.

Por su parte, el secretario general de Políticas Públicas de CCOO, Daniel Cámara, en términos parecidos, ha denunciado igualmente el seguimiento desigual según sectores por los elevados servicios mínimos.

En el sector del transporte, según ha explicado, muchos trabajadores no se han podido sumar a los paros por los servicios mínimos que también ha considerado excesivos.

Cámara ha reconocido que se trata de una huelga compleja y que tiene lugar en Baleares con la principal actividad económica casi paralizada. En todo caso, sí que se percibe, ha añadido, concienciación por parte de los trabajadores, lo que le lleva a pensar que la manifestación de la tarde será un éxito y que servirá para hacer visible el descontento y las reivindicaciones.