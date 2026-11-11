La huelga de Sánchez pincha: calles, metro y mercados funcionan con normalidad

La primera huelga general convocada conjuntamente por CCOO y UGT en catorce años, que llega a 18 días de las elecciones generales, se ha topado con una España que ha ido a trabajar. Los sindicatos presumen de cifras de fábrica: hablan de un 90% de seguimiento en la automoción, con paros totales en Volkswagen Navarra y Seat Barcelona, y otro 90% en los puertos de Algeciras y Valencia. Pero el termómetro objetivo dice otra cosa.

Según Red Eléctrica, la demanda de electricidad apenas cayó un 9,07% en las primeras horas respecto al día anterior, un descenso menor que el de la última huelga general, la de 2012. En la calle, la estampa fue de normalidad. En Madrid, el Metro funcionó con relativa normalidad bajo servicios mínimos, en la Ciudad Universitaria hubo colas para coger el autobús y Mercamadrid operó con normalidad tras las cargas contra piquetes de madrugada.

En Alicante apenas hubo piquetes y el transporte, la limpieza y la recogida de basuras funcionaron con normalidad, mientras que Mercasevilla estaba operativa al 98%. Ni el respaldo del Gobierno a los convocantes ha conseguido convertir el 11-N en la jornada histórica que anunciaban.

Esta huelga pretendía reclamar mejoras salariales y medidas contra la crisis de la vivienda; ha arrancado sin conseguir, al menos en sus primeras horas, la paralización generalizada del país que pretendían sus promotores. Pese a los llamamientos de CCOO y UGT a secundar masivamente el paro, el seguimiento está siendo desigual y concentrado en determinados sectores y centros de trabajo, mientras buena parte de la actividad continúa desarrollándose con normalidad.

El Sindicato de Inquilinas adelanta la huelga

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas se ha querido adelantar a la huelga general y ha tomado por la fuerza una sede de Madrid de la inmobiliaria Alquiler Seguro durante la noche de este martes. Durante la protesta, los radicales han asegurado que el piquete informativo lo ejecutan para denunciar las prácticas «mafiosas» de la compañía. La Policía Nacional ha entrado en la oficina y ha retenido e identificado a los allí presentes.

Al menos 40 radicales del Sindicato de Inquilinas de Madrid han entrado y han vandalizado la oficina inmobiliaria ubicada en la Avenida de América 18, en la cual la portavoz Alicia del Río ha señalado a las empresas inmobiliarias como las «responsables» de la crisis de vivienda.

Agentes de la Policía Nacional han retenido a los radicales dentro de la oficina de la inmobiliaria Alquiler Seguro para identificarlos y posteriormente desalojarlos del inmueble. «Los que se dedican a llamar a caseros para enseñarles prácticas mafiosas como cobrarnos honorarios ilegales deben sentir vergüenza de haber radicalizado el mercado del alquiler», han expresado los radicales.