Los piquetes violentos de CCOO y UGT no logran parar Mercamadrid, el Metro ni la EMT

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) no han logrado parar la actividad en Madrid con los piquetes violentos de este miércoles con motivo de la huelga general. Puntos clave en el funcionamiento de la capital, caso de Mercamadrid, han podido actuar con normalidad desde primera hora de la mañana, mientras que los servicios de transporte en autobús (EMT) y Metro de Madrid también lo han hecho, pese a los intentos de los huelguistas de frenar los servicios, tratando incluso de intimidar a los trabajadores.

El Metro de Madrid ha funcionado con normalidad desde primera hora de la mañana con servicios mínimos, mientras que sólo en puntos clave, caso de Ciudad Universitaria, se han acumulado colas para coger las líneas de autobús. Por su parte, Mercamadrid ha conseguido operar con normalidad tras las cargas de la Policía Nacional contra piquetes de madrugada, con huelguistas intentando impedir que los trabajadores pudieran acudir al principal mercado de abastos madrileño.

Otro de los principales piquetes que se han vivido en Madrid ha sido el de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en la zona de Fuencarral. Sin embargo, la presencia de miembros de extrema izquierda de la que se han hecho eco partidos como Izquierda Unida (IU), no ha impedido que los servicios mínimos de autobús funcionen con normalidad y permitan el desplazamiento de los madrileños en una jornada también marcada por la copiosa lluvia que ha caído desde primera hora sobre la capital.

La primera huelga general convocada conjuntamente por CCOO y UGT en catorce años, que llega a 18 días de las elecciones generales, se ha topado con que una España que no para. Ni el respaldo del Gobierno a los convocantes ha conseguido convertir el 11-N en la jornada histórica que anunciaban los sindicatos.

Desde el cantón de limpieza de Villaverde, donde también se han reunido huelguistas, Pepe Álvarez, líder de UGT, ha advertido a PP y Vox con tono amenazante de que «si no escuchan, no llegarán a gobernar». El líder sindical, además, se contradice en sus palabras, ya que, mientras exige «bajar del insulto y la calumnia» contra los sindicalistas, menciona a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como «la marquesa de la Puerta del Sol».