Pepe Álvarez, líder de UGT, lanza proclamas golpistas contra PP y Vox: «Si no escuchan, no llegarán a gobernar»

Pepe Álvarez, líder del sindicato UGT, no ha dudado en alentar a la violencia lanzando proclamas golpistas contra PP y Vox, además de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Si no escuchan, no llegarán a gobernar», ha advertido Álvarez, desde el cantón de limpieza de Villaverde (Madrid).

El líder de UGT ha acusado a PP y Vox de «faltar al respeto», al mismo tiempo que ha increpado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, a la que ha llamado «la marquesa de la Puerta del Sol». La incoherencia de Álvarez ha seguido tomando forma al tiempo que aseguraba que «donde hay sindicato hay derechos» y pedía a los partidos de derecha que «bajen del insulto y de la calumnia», tras insultar a Ayuso.

«Las organizaciones sindicales, los sindicalistas, son la mejor gente de este país», ha afirmado rotundamente Pepe Álvarez, quien a continuación se ha animado a «dar un consejo» a PP y Vox. «Si no escuchan, no llegarán a gobernar, si no entienden los problemas de la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, no llegarán a gobernar», ha apercibido, en unas horas en las que se han producido piquetes violentos que han obligado a la Policía Nacional a intervenir con cargas en zonas clave como Mercamadrid o las cocheras de la EMT.

Pinchazo de la huelga de Sánchez

La primera huelga general convocada conjuntamente por CCOO y UGT en catorce años, a 18 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, se ha topado con una España que ha ido a trabajar. Según Red Eléctrica, la demanda de electricidad apenas cayó un 9,07% en las primeras horas respecto al día anterior, un descenso menor que el de la última huelga general, la de 2012.

En la calle, la estampa ha sido de relativa normalidad. En Madrid, el Metro ha funcionado bajo servicios mínimos, mientras que sólo en zonas puntuales como la Ciudad Universitaria se han registrado colas para coger el autobús. Por su parte, Mercamadrid, pese a las cargas de madrugada derivadas de piquetes violentos, ha operado con normalidad.