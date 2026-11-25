Ofertas Black Friday en Amazon, en directo: última hora de los mejores descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado
Amazon continúa calentando motores con nuevos descuentos en cientos de productos
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Black Friday en Amazon, en directo: última hora de los descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado
El Black Friday está cada vez más cerca y Amazon continúa calentando motores con nuevos descuentos en cientos de productos.
Este miércoles 25 de noviembre encontramos diferentes ofertas en tecnología, pequeños electrodomésticos, moda, belleza y artículos para el hogar, con rebajas que permiten adelantar las compras navideñas y ahorrar antes de que llegue el gran día.
Ofertas Black Friday en Amazon, en directo: última hora de los mejores descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado
Amazon rebaja un 25 % estos empapadores para perros: 50 unidades por menos de 16 euros
Los empapadores Amazon Basics para perros y cachorros están disponibles en Amazon por 15,49 euros, un 25 % menos que su precio habitual de 20,66 euros. El paquete incluye 50 unidades de 56 x 56 centímetros, pensadas para facilitar el adiestramiento de los cachorros y ayudar a perros mayores.
Su diseño de cinco capas incorpora un núcleo superabsorbente que transforma el líquido en gel al entrar en contacto con él. Además, cuentan con una superficie de secado rápido y un atrayente incorporado que ayuda a enseñar a los perros dónde hacer sus necesidades.
El forro de plástico protege el suelo frente a posibles fugas y permite utilizarlos tanto en casa como en exteriores o en el coche. También cuentan con certificación FSC, que acredita el uso de materiales procedentes de fuentes gestionadas de forma responsable.
Amazon baja un 58 % el precio del Echo Spot: este despertador inteligente con Alexa cuesta menos de 50 euros
El Amazon Echo Spot está disponible en Amazon por 49,99 euros, frente a los 119,99 euros de su precio recomendado. Este despertador inteligente combina una pantalla personalizable con Alexa y un sistema de sonido pensado para escuchar música, pódcast y audiolibros.
Permite consultar de un vistazo la hora, el tiempo y los recordatorios, además de controlar dispositivos compatibles del hogar digital. También puedes configurar rutinas para despertarte con música e iluminación gradual, personalizar la esfera del reloj y ajustar el brillo de la pantalla.
El dispositivo incorpora un botón para desactivar electrónicamente los micrófonos y está fabricado con un 36 % de materiales reciclados.
Amazon rebaja un 25 % estos 24 rollos de papel de cocina Renova: cuestan 34,36 euros
El pack de 24 rollos XXL de papel de cocina Renova UltraPower está disponible en Amazon por 34,36 euros, frente a los 45,94 euros de su precio recomendado. Equivale a 60 rollos estándar e incluye 75 hojas por unidad.
Su papel de tres capas ofrece una mayor resistencia y capacidad de absorción, tanto en seco como en húmedo. Además, cuenta con certificación FSC, que garantiza que procede de fuentes forestales gestionadas de forma responsable.
El rollo de cocina XXL de Renova cuesta solo 0,83 euros en Amazon: un 55 % de descuento
Ahorrar en productos básicos del hogar también es posible con esta oferta de Amazon. El rollo de cocina XXL de Renova equivale a tres rollos estándar y cuenta con triple capa para ofrecer una mayor absorción y resistencia, incluso cuando está mojado. Además, está fabricado con papel certificado FSC. Ahora cuesta solo 0,83 euros, frente a los 1,85 euros de su precio recomendado, lo que supone un descuento del 55 %.
El pack de 200 lavados de detergente Ariel baja a 36,99 euros en Amazon con un 36 % de descuento
Aprovechar las ofertas de Amazon para hacer acopio de productos de limpieza es una buena forma de ahorrar en la compra habitual. Este pack de detergente líquido Ariel Original incluye cuatro unidades de 50 lavados cada una, con un total de 200 coladas. Su fórmula está diseñada para eliminar manchas y malos olores en un solo lavado. Ahora se puede comprar por 36,99 euros, frente a los 57,99 euros de su precio recomendado, lo que supone un ahorro de 21 euros y deja cada lavado en unos 0,18 euros.
La maleta de cabina American Tourister de 55 cm cae a 67,44 euros en Amazon: un 38 % de descuento
Preparar una escapada o viajar con equipaje de mano puede salir más barato con esta oferta. La American Tourister Flashline es una maleta trolley rígida de 55 centímetros, en color verde, con una capacidad de 34 litros y un peso de solo 2,6 kilos. Cuenta con un candado TSA para mayor seguridad y correas cruzadas interiores que ayudan a mantener la ropa organizada durante el trayecto. Sus medidas son 55 x 40 x 20 centímetros. Ahora cuesta 67,44 euros en Amazon, frente a los 109 euros de su precio recomendado, con un ahorro de más de 41 euros.
Las zapatillas adidas VL Court 3.0 para niños bajan a 32,86 euros en Amazon con un 34 % de descuento
Las adidas VL Court 3.0 son unas zapatillas infantiles de estilo clásico y deportivo, perfectas para completar los looks del día a día. Su diseño versátil permite combinarlas fácilmente con ropa informal y llevarlas tanto al colegio como en los planes de ocio. Ahora están disponibles en Amazon por 32,86 euros, frente a los 50 euros de su precio recomendado, lo que supone un ahorro de más de 17 euros.
Las mejores ofertas de hoy, miércoles 25 de noviembre en Amazon
Durante todo el día iremos recopilando los descuentos más destacados, comparando sus precios habituales para ayudarte a encontrar las mejores oportunidades.
Amazon rebaja este arenero autolimpiable para gatos: ahora cuesta 389,99 euros
El PETKIT Pura MAX 2 está disponible en Amazon con un 13 % de descuento. Este arenero automático tiene una capacidad de 76 litros, sistema de doble desodorización y sensores de seguridad para evitar accidentes.
Permite programar la limpieza y controlar sus funciones desde el móvil mediante la aplicación PETKIT. Además, incorpora un depósito de residuos de 7 litros y un sistema mejorado para prevenir fugas, por lo que resulta una opción práctica para hogares con varios gatos.