España tiene aproximadamente 150.000 militares profesionales, una cifra inferior a la de otras potencias europeas. Francia lidera la Unión Europea, con 270.000 soldados activos y 63.700 reservistas. Italia dispone de 163.000 efectivos en activo y 18.300 reservistas, mientras que Grecia cuenta con 142.000 militares activos y 221.000 en la reserva.

Por su parte, Polonia ha reforzado su Ejército en los últimos años, hasta alcanzar los 206.000 soldados profesionales y 40.000 reservistas, con el objetivo de aumentar estos últimos hasta 150.000 en 2039. Alemania tiene unos 183.000 militares activos y 30.000 reservistas. Su Ministerio de Defensa pretende incorporar otros 20.000 profesionales hasta 2035 para reforzar sus capacidades militares. Estas diferencias reflejan las diferentes estrategias de defensa que siguen los países europeos ante el contexto internacional.

«Desde pequeño siempre me había gustado ver el desfile del 12 de octubre»

El sargento de transmisiones Adrián García Cámara explicó en una entrevista con el Mundo Deportivo en qué consiste su trabajo dentro del Ejército de Tierra. «Me encargo de instruir a la tripulación del puesto de mando de batallón, que está montado sobre una plataforma Pizarro. Somos los responsables de mantener la operatividad de las comunicaciones de la unidad».

El vehículo de combate Pizarro, de fabricación española, tiene un peso de 26,3 toneladas y unas dimensiones de 6,83 metros de longitud, 3,15 metros de anchura y 2,6 metros de altura. Cuenta con una tripulación de tres militares y capacidad para transportar a otros siete. Puede alcanzar una velocidad máxima de 70 km/h y dispone de una autonomía de 500 kilómetros. En cuanto a su armamento, incorpora un cañón de 30 milímetros y una ametralladora de 7,62 milímetros, con una capacidad de 300 disparos.

«Entré en las Fuerzas Armadas en 2008 y, después de estar en diferentes unidades durante cinco años, decidí preparar la oposición para ingresar en la escala básica de suboficiales. Ingresé en la academia en 2015 y, en 2018, salí destinado como sargento a La Legión. Con el paso de los años, buscando conocer unidades diferentes y también acercarme a casa, decidí venir a Zaragoza, donde se encuentra actualmente mi unidad. De momento, estoy muy contento».

Asimismo, recordó cómo nació su interés por la carrera militar. «Desde pequeño siempre me había gustado ver el desfile del 12 de octubre y también me ha gustado siempre mucho hacer deporte. Llegó un momento en el que decidí que era hora de ingresar y poner en práctica las dos cosas que más me gustaban: el Ejército y el deporte».

Aunque su familia no tenía tradición militar, eso no supuso ningún impedimento para tomar la decisión. «No vengo de una familia militar. Por eso, la reacción de mi familia fue decirme que tenía que probarlo y me apoyaron en todo momento. Lo único que me dijeron fue que, si realmente me gustaba, no me quedara estancado, que intentara promocionar y conseguir finalmente ser militar de carrera».

Otro de los asuntos que abordó durante la entrevista fue la dificultad de compaginar la vida familiar con las responsabilidades profesionales y las largas jornadas fuera de casa. «Principalmente con el apoyo de tu mujer, que es el pilar fundamental en todo esto. En el momento en el que formas una familia y tienes hijos, si quieres estar al cien por cien con el trabajo, necesitas tener el apoyo de tu familia. Si no lo tienes, es imposible».

Organización del Ejército de Tierra

«La Fuerza se reduce a tres Mandos de primer nivel: el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, la Fuerza Terrestre y el Mando de Canarias (MCANA) del ET, lo que permite la transición de estructuras orgánicas. Además, se agrupan unidades con responsabilidades comunes en un solo conjunto orgánico, como el MCANA del ET, que integrará las Comandancias Generales de Ceuta, Melilla y Baleares», detalla el Ministerio de Defensa.

El Cuartel General proporciona apoyo al jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) en sus tareas de dirección. Está integrado por el Estado Mayor, que planifica y coordina las actividades; el Gabinete del JEME, que presta asistencia directa; JCIS y AT, la Asesoría Jurídica, el Instituto de Historia y Cultura Militar, las Unidades de Servicios Generales y la Intervención Delegada, encargada del control económico.

La Fuerza reúne las unidades operativas preparadas para desarrollar misiones militares. Se divide en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, la Fuerza Terrestre y el Mando de Canarias. Dentro de la Fuerza Terrestre se encuentran su propio Cuartel General, la División Castillejos, la División San Marcial y el Mando de Apoyo a la Maniobra, que agrupa capacidades especializadas para respaldar a las unidades de combate.

Por su parte, el Mando de Canarias incluye su Cuartel General, las comandancias generales de Ceuta, Melilla y Baleares, la Brigada Canarias XVI y pequeñas unidades. Finalmente, el Apoyo a la Fuerza proporciona los recursos necesarios para que el Ejército pueda cumplir sus misiones. Está formado por el Mando de Personal, responsable de gestionar los efectivos; el Mando de Adiestramiento y Doctrina, centrado en la formación y preparación militar; el Mando de Apoyo Logístico, encargado del material y los suministros; la Inspección General del Ejército de Tierra y la Dirección de Asuntos Económicos.