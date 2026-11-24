Agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Investigación de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Local de Cornellà de Llobregat (Barcelona) han detenido este martes a 16 personas vinculadas con una organización criminal que vendía contratos de alquiler fraudulentos y conseguía empadronamientos en Barcelona.

Los delincuentes hacían pagar ingentes cantidades de dinero a extranjeros por conseguir el padrón, posteriormente fraudulento. Tal y como informan en un comunicado las autoridades, su forma de actuar se basaba en presentar ante el Ayuntamiento contratos de arrendamiento que no eran reconocidos por los propietarios de las viviendas, con firmas que negaron haber realizado y sin que los presuntos dueños ni las personas después inscritas habitaran verdaderamente en los inmuebles.

Con los documentos obtenidos de manera ilegal, posteriormente, entre otros trámites, se solicitaban tarjetas sanitarias o se certificaba la residencia o el arraigo en España mientras la banda recibía mucho dinero. La investigación policial incluye: la verificación de la titularidad registral y catastral de los pisos; la identificación y toma de declaración de propietarios; la revisión de los contratos, firmas, autorizaciones y justificantes presentados en el patrón; las comprobaciones de residencia efectiva, la recabación de datos del CatSalut relativos a las solicitudes de tarjetas sanitarias y la documentación aportada.

Las 16 detenciones se han llevado a cabo entre febrero y septiembre de este mismo año, todas en Cataluña excepto una de ellas, que fue en Valencia.

¿Cuántos años son de cárcel?

Según el Código Penal, las penas acumuladas podrían superar los 24 años de prisión, aunque casi nunca se llega a esa cifra debido a que se impide castigar dos veces lo mismo o sumar penas sin límite. Todo depende del grado de colaboración en el delito.

En materia de favorecer la inmigración ilegal, y por el hecho de pertenecer a la red y obrar en ella, la pena iría de 4 a 8 años, mientras que al jefe de la organización podrían caerle hasta 12 años; por falsedad documental, podrían suponer, contando con la aplicación de las tres penas en su pico máximo, hasta 6 años más de cárcel; y por formar parte de la banda, de 1 a 3 años, y por liderarla, de 3 a 6 años.