Cuando llega el mal tiempo, encontrar unas zapatillas cómodas que permitan caminar durante horas sin preocuparse demasiado por la lluvia puede convertirse en una prioridad. Especialmente para aquellas que disfrutan de las excursiones al aire libre, salen a caminar a diario o simplemente necesitan un calzado que aguante el ritmo de la ciudad. En esas, Skechers tiene una propuesta que merece la pena tener en cuenta, un modelo que está ahora rebajado en Amazon.

Se trata de las Skechers Escape Plan Endless Pursuit, unas zapatillas waterproof diseñadas para acompañarnos tanto en paseos del día a día como en las escapadas a la montaña. Su principal atractivo está en su resistencia al agua, una característica especialmente interesante durante los meses de otoño e invierno, cuando las lluvias pueden complicar cualquier caminata.

El modelo destaca por su diseño deportivo y una combinación de colores bastante llamativa. Presenta una base de color malva con detalles amarillos y pequeños toques de color en la suela. Una estética que se aleja de las típicas zapatillas de senderismo más aparatosas y que permite utilizarlas también con ropa informal para salir a la calle. De hecho, encajan bastante bien con esa tendencia que lleva varias temporadas ganando protagonismo en la moda, caracterizada por incorporar prendas y accesorios de inspiración montañera a los estilismos del día a día.

Skechers rebajadas casi un 50%

Pero más allá de su apariencia, lo interesante de estas Skechers está en su planteamiento todoterreno. Son una alternativa para las que no quieren tener que cambiar de calzado cada vez que pasan de caminar por el asfalto a recorrer caminos de tierra o senderos. Su protección frente al agua permite afrontar mejor los días lluviosos y disfrutar de los paseos sin que unas gotas sean motivo suficiente para quedarse en casa.

Además, su diseño está pensado para aquellas que pasan muchas horas de pie o recorren bastantes kilómetros durante la jornada. Es precisamente en este tipo de situaciones donde contar con unas zapatillas cómodas puede marcar la diferencia. Otro de los motivos por los que estas zapatillas llaman la atención es su precio. Las Skechers Escape Plan Endless Pursuit tenían un precio recomendado de 89,95 euros, pero ahora se pueden encontrar en Amazon por 47,95 euros.

Una rebaja interesante para las que estaban buscando unas zapatillas preparadas para los meses de lluvia sin tener que gastar demasiado dinero. También son una opción a considerar para quienes quieren incorporar a su armario un calzado deportivo que no se limite exclusivamente a las excursiones y que pueda utilizarse con vaqueros, pantalones deportivos y otros conjuntos informales. Skechers demuestra que el calzado de inspiración montañera también puede tener cabida en los estilismos urbanos. Unas zapatillas resistentes al agua, con un diseño diferente y un precio que ahora resulta bastante más asequible.