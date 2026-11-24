A primera vista, suena casi a provocación. La amistad es uno de los valores más celebrados de la historia de la filosofía y, sin embargo, una de las frases más compartidas en redes sociales sobre ella parece decir justo lo contrario: «Los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo». La cita aparece una y otra vez atribuida a Platón, el gran filósofo de la Antigua Grecia. Pero detrás de ella hay mucho más que una crítica a los amigos, y también un origen menos claro de lo que parece.

Qué significa «los amigos se convierten en ladrones de nuestro tiempo»

La frase no es una invitación a romper con los amigos ni a desconfiar de ellos. Su mensaje es más sutil: el tiempo es el bien más valioso que tenemos y, precisamente porque es limitado, conviene ser consciente de con quién y en qué lo gastamos. Una amistad verdadera es un regalo, pero las relaciones que se mantienen por inercia, por compromiso o por costumbre pueden ir ocupando horas y energía que nunca recuperaremos.

En otras palabras, la reflexión distingue entre el tiempo que compartimos con quienes nos aportan y el tiempo que simplemente dejamos ir en relaciones superficiales. El «ladrón» no es el amigo en sí, sino la falta de atención con la que a veces repartimos nuestras horas: compromisos que no nos apetecen, conversaciones vacías o personas que solo aparecen cuando necesitan algo.

¿La dijo realmente Platón?

Aquí está la gran sorpresa. Aunque la frase se reproduce en numerosas recopilaciones de citas de Platón, no hay constancia de en qué diálogo o pasaje la escribió, y no aparece acompañada de ninguna referencia a su obra. Además, en el mundo anglosajón circula una versión casi idéntica, «Friends are thieves of time», atribuida a otro filósofo muy distinto: el inglés Francis Bacon, que vivió casi dos mil años después.

No es un caso aislado. Muchas frases célebres que circulan por internet se atribuyen a grandes pensadores sin una fuente que lo confirme, y con el paso del tiempo la atribución se repite tanto que acaba dándose por buena. Por eso, más que una cita literal de Platón, conviene leerla como una reflexión que encaja con el espíritu de la filosofía clásica.

Lo que Platón sí pensaba sobre la amistad

Lo curioso es que, si algo caracteriza a Platón, es precisamente su alta estima por la amistad. El filósofo dedicó a ella uno de sus diálogos, el Lisis, en el que Sócrates conversa con unos jóvenes sobre qué es un amigo y por qué queremos a otras personas. Y en varias de sus obras recoge un viejo proverbio griego que resume su visión: «Entre amigos, todo es común».

Para Platón, la amistad estaba ligada a la búsqueda del bien y de la sabiduría: los verdaderos amigos son los que nos ayudan a ser mejores. Desde esa perspectiva, la frase que se le atribuye tendría sentido como advertencia contra las amistades que no cumplen esa función, aquellas que nos distraen de lo importante en lugar de hacernos crecer.

Aristóteles y Séneca, en la misma línea

Esa idea la desarrolló con más detalle su discípulo Aristóteles, que en la Ética a Nicómaco distinguió tres tipos de amistad: la que se basa en la utilidad, la que se basa en el placer y la que se basa en la virtud. Las dos primeras, explicaba, son frágiles y desaparecen cuando deja de haber interés o diversión. Solo la tercera, la de quienes se quieren por lo que son, es duradera, y requiere precisamente tiempo y convivencia.

Siglos después, el filósofo romano Séneca convirtió el valor del tiempo en uno de los grandes temas de su obra. En sus cartas a Lucilio advertía de que buena parte de nuestro tiempo nos lo arrebatan los demás o se nos escapa sin darnos cuenta, y animaba a reclamarlo como lo único verdaderamente nuestro. Una idea muy cercana a la de los «ladrones de nuestro tiempo».

Una reflexión más actual que nunca

En la era de los grupos de WhatsApp, las notificaciones constantes y las agendas llenas de compromisos, la frase atribuida a Platón cobra un sentido nuevo. No se trata de tener menos amigos, sino de cuidar mejor el tiempo que dedicamos a cada relación y de reservarlo para quienes de verdad suman. Como explicamos en las clases de amigos que te harán mejor persona, según la psicología, las relaciones que elegimos influyen en quiénes somos.

Al final, la lección es tan antigua como la propia filosofía: el tiempo es limitado, y la amistad verdadera es una de las mejores formas de invertirlo. El problema nunca son los amigos, sino olvidar que cada hora que regalamos es una hora que no vuelve.