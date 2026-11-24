El juez jubilado Juan Carlos Peinado trabajó como asesor en el Ministerio de Justicia durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo en el año 2011 durante la etapa final de Zapatero como presidente del Gobierno de España.

Pedro Sánchez, la cloaca de Ferraz y sus medios afines han tratado de vincular a Peinado con el Partido Popular en numerosas ocasiones, pero lo cierto es que para quien trabajó el magistrado que instruyó el caso Begoña Gómez es para el Ejecutivo socialista.

Juan Carlos Peinado trabajaba en la sede del ministerio de la calle San Bernardo de Madrid. Su labor se desarrolló bajo el mandato del ministro Francisco Caamaño, que había delegado la secretaría de Estado en el magistrado Juan Carlos Campo.

Juan Carlos Campo había estructurado al equipo del ministerio en varias direcciones generales. Una de ellas era la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, que corría a cargo de José de la Mata, y otra era la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que lideraba Caridad Hernández. Juan Carlos Peinado se incorporó a estos equipos.

Informes para mejorar la administración

Juan Carlos Peinado trabajó activamente dentro del Ministerio de Justicia. Su cometido era principalmente hacer informes internos para mejorar la administración de Justicia. Los informes eran remitidos a sus jefes que trataban de digitalizar la administración.

El juez también contribuyó a la creación de un juzgado penal de ejecutorias en Palma de Mallorca. Los juzgados de la capital de las Islas Baleares estaban muy saturados de asuntos y por ello se decidió poner en marcha este proyecto para mejorar la Justicia. Peinado trabajó durante algo más de un año dentro del Ministerio de Justicia socialista.

Los ataques del PSOE a Peinado

Pese a haber trabajado para el Ejecutivo socialista, Juan Carlos Peinado ha recibido infinidad de ataques desde las más altas instancias del Estado por investigar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez llegó a utilizar a la Abogacía del Estado para que le redactara una querella contra él por prevaricación que fue archivada. El presidente del Gobierno de España también ha cargado contra el juez en numerosas entrevistas, poniendo en duda su instrucción judicial, que ha estado avalada en numerosas ocasiones por instancias superiores.

El juicio a Begoña Gómez en 2027

El juez Peinado decidió procesar a Begoña Gómez al acreditar indicios sólidos de la comisión de delitos tras más de dos años de investigación judicial. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento de la mujer del presidente del Gobierno por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Este tipo de delitos se enjuician por tribunal de jurado.

Una vez se remitan los testimonios de la causa se designará un magistrado presidente del Jurado. Tras ello se seleccionará a los ciudadanos que compondrán el jurado del juicio a Begoña Gómez. Se espera que la celebración de este juicio sea a lo largo del año 2027, año en el que iban a celebrarse las elecciones antes de que Pedro Sánchez decidiera anticiparlas.