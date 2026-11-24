El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno el 29-N, Alberto Núñez Feijóo, lo deja meridianamente claro: si gobierna, la Ley Trans tiene los días contados. El jefe de la oposición rechaza que alguien pueda cambiar de sexo con un simple trámite en el Registro Civil o competir en un equipo de otro sexo, y lo ilustra con el propio director de OKDIARIO en esta entrevista: «Lo que no te voy a aceptar, Eduardo, es que te declares Isabel mañana». Con todo, asegura que tratará a las personas transexuales «como se merecen, con respeto».

PREGUNTA.- ¿El número de sus ministerios será proporcional a la representación parlamentaria?

RESPUESTA.- Sería lo lógico. Hay un principio básico: tienes que tener principios. Yo no soy Sánchez, yo no diré aquello: «Con Vox no voy a gobernar. No sé cuántas veces quiere que se lo explique». Yo esto no lo voy a decir. O «con Vox no podré dormir». Yo esto no lo haré.

P.- Con Bildu, Sánchez dijo: «Si quiere, se lo repito 20 veces».

R.- Esto no lo haré. ¿Por qué? Porque, o nos tomamos en serio nuestro país, o nuestro país se irá alejando de la política, del Gobierno, pensando que la clase política es una clase lamentable que hay que erradicar, y nos convertimos en un país sin instituciones. Menos mal que tenemos la red de la Unión Europea. Menos mal. Porque si España no tuviese la red del Banco Central Europeo, la red del Estado de derecho de la Unión, los tratados de la Unión, pues nos pareceríamos más a un país, entre comillas, no de forma peyorativa, pero a un país de otras latitudes más caribeñas y menos europeas. Pero esto se acabó. Yo lo que ofrezco es reiniciar, resetear, volver otra vez a que el presidente del Gobierno —le gustará más, le gustará menos— no le mienta. Y claro, tener un político que no te miente siendo presidente del Gobierno es la mínima exigencia que puede hacer un ciudadano —insisto, vote a quien vote—, que este señor no me mienta. ¿Me gusta lo que dice? No, lo comparto parcialmente, pero no me miente. Y lo primero que no le mentiré es en las cuentas del Estado. Lo segundo que no le mentiré es que yo voy a derogar la Ley de Memoria Democrática. Se lo digo a los señores de Bildu. Bildu no va a formar parte de la historia democrática de mi país porque ha atentado contra la democracia, porque ha intentado destruir la democracia, porque ha intentado destruir el País Vasco. Y por eso digo: mire, no quiero —y voy a intentarlo—, que haya listas electorales con terroristas dentro. Y quiero que los vascos que han tenido que salir del País Vasco porque no querían pagar a ETA o porque fueron amenazados por ETA o porque ETA les expulsó…

P.- Y Navarra.

R.- Correcto, País Vasco y Navarra, que puedan volver a votar en su municipio de origen. Por tanto, ¿voy a derogar la Ley de Memoria Democrática? Respuesta: sí. ¿Voy a derogar las leyes de vivienda que han subido los precios y han destruido las economías familiares? Sí. ¿Voy a derogar la Ley Trans? Sí. ¿Sabe por qué? Porque vamos a tomar el sexo en serio y vamos a tomar en serio también a las personas que son o que sienten otra forma de entender sus inclinaciones sexuales. Pero lo que no voy a decir es que «soy mujer u hombre porque me apetece ir un día por el Registro Civil y cambiar de sexo». Esto no lo vamos a hacer, vamos a tratar a los transexuales como se merecen, con respeto. Lo que no voy a aceptar es que un señor se declare señora y mañana me entre en una federación deportiva de un sexo distinto o que forme parte de un equipo; eso no lo vamos a hacer. Yo lo que no te voy a aceptar, Eduardo, es que te declares Isabel mañana.

P.- De momento, no. No parece.

R.- Yo tampoco lo voy a hacer. En fin, vamos a tratar los temas con un poco de rigor y vamos a proteger a los mismos colectivos que dicen defender.