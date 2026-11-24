Estamos, probablemente, ante uno de los grandes proyectos culturales y sociales de Madrid. Fundación Mutua Madrileña ha rehabilitado la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas, un imponente y noble edificio ubicado en la zona de Plaza de España desde el que podemos observar parte de los Jardines de Sabatini y una de las fachadas del Palacio Real. Tras una rehabilitación de dos años, 30 millones de euros invertidos y más de 400 personas implicadas, el espacio se ha inaugurado con una importante exposición dedicada a nuestro escritor más universal: Cervantes. La gran exposición inmersiva.

La muestra, que abre al público este 24 de noviembre, es la primera que se realiza en el mundo dedicada a un gran autor de la literatura que incluye una experiencia de realidad virtual. En ella, se han fusionado tecnología, innovación y rigor histórico para invitar al visitante a hacer un recorrido de la vida y la obra de Cervantes, el creador de una de las obras más traducidas del mundo: Don Quijote de la Mancha. Por cierto, toda la muestra ha estado asesorada por Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), y Feliciano Barrios, académico secretario de la Real Academia de la Historia (RAH).

La exposición combina la experiencia de realidad virtual de 26 minutos, que recuerda algunos de los momentos más importantes de la vida del autor y permite al visitante ser partícipe y testigo de las aventuras de Don Quijote y Sancho, con un recorrido museístico de 800 metros cuadrados que mezcla nuevos formatos audiovisuales con 171 obras y originales de la época.

Podemos ver su paso por la Batalla de Lepanto, donde queda con el brazo inmóvil; su paso por el cautiverio en Argel, sus vivencias en la cárcel, donde termina por motivos de deudas y donde, además, escribe gran parte de su obra; el esplendor del Siglo de Oro; o el protagonismo que la libertad, el amor o la amistad, entre otros aspectos, tienen en su vida y, sobre todo, en su escritura.

«La exposición permitirá profundizar en la forma de pensar y de comportarse ante la vida que Cervantes nos transmitió a través de sus obras y personajes. Don Quijote y Sancho, por ejemplo, nos hablan de la compasión, de la verdad, de la amistad, del amor, de la libertad de la mujer, de valores morales que nos han de acompañar… La filosofía de dos personajes literarios creados en la imaginación de un hombre del s. XVI resulta hoy de completa actualidad», han subrayado desde la Fundación Mutua Madrileña.

Las 171 piezas de museo, prestadas por 20 instituciones y que forman parte de la exposición, abarcan casi cuatro siglos de historia e incluyen primeras ediciones, retratos, armas, documentos de archivos y diferentes objetos originales de la época. Las entidades prestatarias van desde el Museo del Prado hasta los Museos Naval y del Ejército, pasando por la Real Academia Española, el Museo Thyssen-Bornemisza, la Biblioteca Histórica de Madrid, el Museo del Traje y el Instituto Valencia Don Juan, entre otros.

Las obras se distribuyen en dos plantas. Por un lado, en el primer piso del edificio están las piezas museísticas que conforman el montaje, digamos, más tradicional; mientras que en la planta baja, conocida como La Nave, tiene lugar la experiencia de realidad virtual que nos adentra, a través de la tecnología, literalmente en el mundo y la obra de Cervantes. Ésta última experiencia merece la pena ser vivida; los visitantes que acudan a la llamada del escritor no pueden dejar pasar la oportunidad de vivir tan emocionante actividad. Tiene un aforo de 50 personas y dura 26 minutos.

Cuando nos adentramos en la exposición, justo en la entrada, nos espera una sala introductoria donde podemos conocer el contexto histórico de la España del Siglo de Oro en la que vive Cervantes, donde encontramos, por ejemplo, una bellísima pintura religiosa de El Greco, retratos de los reyes de la época: Carlos V, Felipe II y Felipe III; y un mapa animado ilustran la influencia global de España en aquel tiempo, que recorre los grandes acontecimientos del Mediterráneo y del Atlántico a partir de 1492.

En la primera planta, el camino se abre con una biografía concisa y una visión general del legado literario de Cervantes, donde podemos ver su partida de bautismo. Conocer más a fondo cómo fue la Batalla de Lepanto, uno de los grandes acontecimientos de su vida, a través de proyecciones animadas sobre la batalla; con armas, uniformes y un cañón que acompañan la escena.



@ Fundación Mutua Madrileña



@ Fundación Mutua Madrileña



Conoceremos a través de la exposición también el regreso de la batalla con el brazo izquierdo herido, lo que marcará también su futuro, ya que en el regreso por mar, el barco es capturado por piratas berberiscos y él es llevado cautivo a Argel, donde pasará cinco años. Un gran libro con proyección aérea permite hojear sus cuatro intentos de fuga, presentados como una novela gráfica animada.

De acuerdo con la Fundación Mutua Madrileña, la exposición está también pensada para que parte de la misma pueda viajar por otros países de Europa. Evidentemente, como dijeron, gran parte de las obras no pueden viajar con la muestra, ya que el papel sólo se presta alrededor de seis meses y la gestión del préstamo de las obras es muy compleja. Pero sí que una parte del proyecto se ha conformado con el fin de seguir con la extensión del conocimiento de la vida y la obra de Cervantes.

De vuelta en España, Cervantes trabaja como recaudador de impuestos y comienza a escribir. El recorrido por su vida se cierra en el Siglo de Oro, con los retratos iluminados de Lope de Vega, Quevedo y Góngora, vitrinas que reflejan las rivalidades literarias, los mecenazgos y la ambición de los escritores, y un suelo cubierto con un vinilo que reproduce sus manuscritos.

En este contexto, la exposición recuerda la influencia de Erasmo de Róterdam, cuyos ideales humanistas y su énfasis en la conciencia individual pudieron llegar a Cervantes, y los paralelismos que unen su obra con la de Shakespeare.

Recuperación de un icono de la arquitectura madrileña

Además de la exposición, hay que subrayar que con la recuperación de la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas, cercana a la Plaza de Oriente, el Teatro Real y los Jardines de Sabatini, la Fundación Mutua Madrileña viene a completar este eje cultural tan potente de la capital.

Este icónico edificio, propiedad de Mutua Madrileña desde 1986, y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento desde 1977, fue construido entre 1896 y 1899 como sede central de la compañía minera. Fue el último edificio de estilo alfonsino levantado en la capital, bajo influencia parisina, y tenía una función representativa, administrativa, residencial e industrial.

Más de 400 personas han trabajado en la rehabilitación

Durante casi dos años y medio, bajo la supervisión del área inmobiliaria de Mutua Madrileña y la coordinación del arquitecto Fernando Espinosa de los Monteros, cuyo estudio es autor del proyecto de rehabilitación, un equipo formado por más de 400 personas, entre arquitectos, ingenieros, profesionales de una decena de oficios y artesanos especializados ha trabajado en la rehabilitación del edificio y su adecuación a estas nuevas funciones culturales.

La intervención ha retirado los añadidos no originales, ha renovado las instalaciones y ha restaurado fachadas, cubiertas, estructura metálica, vidrieras, techos, molduras, cristaleras, pinturas, tarimas y carpinterías.

Además, ha ampliado el edificio con un auditorio de 210 butacas excavado bajo la nave del antiguo almacén, ha creado una fachada técnica de zinc microperforado en la medianera, que alberga buena parte de las instalaciones, y ha dotado al inmueble con geotermia, aerotermia y energía eléctrica de origen 100% renovable, haciéndolo además plenamente accesible.