El bullicioso Madrid del Siglo de Oro toma la Real Academia de Bellas Artes en una exposición con 70 piezas

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acogerá desde este martes, 29 de septiembre, y hasta el 2 de diciembre la exposición temporal ‘Madrid en el siglo de oro. Crisol de destinos y desembarco de genios’, una muestra que reúne 70 piezas para recorrer el Madrid de los siglos XVI y XVII y su papel como centro político, financiero y cultural de la Monarquía Hispánica.

La muestra, comisariada por Carmen Sanz Ayán, Alejandra Franganillo Álvarez y Cristina Hernández, reúne pintura, documentos históricos, numismática, textiles, mobiliario y artes decorativas procedentes de más de una veintena de instituciones, entre ellas el Museo Nacional del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Fundación Casa de Alba y Patrimonio Nacional.

El recorrido se articula en cinco secciones que abordan diferentes dimensiones del período: el origen de la expresión ‘Siglo de Oro’; Madrid como corazón de un imperio global; la capital como centro financiero; las innovaciones y desafíos de la época, y las fiestas y celebraciones. El objetivo es mostrar cómo la transformación cultural y artística de los siglos XVI y XVII estuvo vinculada también al poder político y militar de la Monarquía Hispánica, la economía, las creencias, el mestizaje cultural, las rutas comerciales y las conexiones de la Corona.

El Madrid que presenta la exposición es una ciudad bulliciosa y cosmopolita en la que convivieron monarcas, reinas, hombres de gobierno y mujeres poderosas con emprendedores, pícaros, científicos, técnicos, artistas y literatos.

La capital se convirtió así en escenario para el desarrollo de las carreras de numerosos personajes y para la creación de obras que posteriormente formarían parte de la historia universal del arte y la literatura.

Hombres y mujeres procedentes de lugares lejanos y distinta condición social, cuyo propósito era buscar éxito y reconocimiento, bien en la corte, en el mundo de las finanzas o en el comercio, servir en el ejército, realizar una función diplomática o dedicarse a la cultura.

Madrid reunió a ingenieros como Juanelo Turriano o Cosme Lotti, médicos de renombre como Andrea Vesalio, pintores como Velázquez, poetas y escritores desde Lope de Vega y Calderón, hasta Quevedo o Miguel de Cervantes. Muchos de ellos quisieron triunfar en las tablas de los corrales de comedias y teatros como el de La Pacheca, El Príncipe o el de Alcalá de Henares.

El recorrido se completa con una pieza audiovisual creada mediante técnicas 3D y recreaciones animadas con inteligencia artificial, a partir de obras pictóricas y documentación histórica conservada. El recurso traslada al visitante a diferentes hitos y espacios del período a través de la voz de algunos de sus personajes más célebres.

De lo cortesano a lo popular, del teatro a la gastronomía, de la fiesta a las calles, la huella del Siglo de Oro impregna el patrimonio material e inmaterial madrileño, trascendiendo en el tiempo.