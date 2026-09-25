SON Estrella Galicia Posidonia celebra 10 años en Formentera: una década (re)descubriendo otra forma de vivir los festivales

SON Estrella Galicia Posidonia está a punto de celebrar diez años demostrando que otra forma de vivir los festivales es posible. Del 2 al 4 de octubre, tan solo 350 personas volverán a recorrer Formentera para participar en una edición especialmente simbólica del festival para quienes huyen de los festivales, que celebra una década construyendo una experiencia en la que música, gastronomía, cultura de cerveza, naturaleza e impacto positivo conviven de una manera diferente.

Bajo la idea de (re)descubrir SON Estrella Galicia Posidonia, esta décima edición mirará hacia todo lo vivido desde su nacimiento para seguir avanzando. El festival recuperará a varios de los artistas que han pasado por sus escenarios durante esta década, a los que se sumarán nuevos nombres, y regresará a algunos de los espacios que han contribuido a construir su esencia, incorporando también nuevos enclaves. Todo ello manteniendo intactas sus tres señas identitarias: el secreto, la calidad musical y el impacto positivo.

El secreto, la calidad musical y el impacto positivo

Una de las claves de su singularidad está en su line up secreto. El cartel y buena parte de la programación no se conocerán hasta el comienzo del festival, invitando a quienes participan a dejarse sorprender y descubrir artistas, lugares y experiencias sin ideas preconcebidas. Grandes nombres y propuestas emergentes volverán a encontrarse así en escenarios inesperados y en un formato de máxima cercanía entre artistas y público.

Durante sus nueve primeras ediciones, SON Estrella Galicia Posidonia ha acogido 78 artistas, 83 conciertos y 17 sesiones de DJ marcados por su sello de calidad. Por sus diferentes escenarios han pasado nombres como The Vaccines, Baiuca, Maria Arnal i Marcel Bagés, Carlos Ares, Roosevelt, Queralt Lahoz, Israel Fernández o Jorge Drexler, junto a propuestas internacionales emergentes como KABEAUSHÉ, Pongo, Crystal Murray o Los Bitchos.

Además, la celebración del décimo aniversario coincide con un nuevo hito en el compromiso medioambiental de SON Estrella Galicia Posidonia, que acaba de obtener por tercer año consecutivo la certificación TRUE Zero Waste Platinum. El festival se mantiene así como el único evento musical del mundo con el máximo reconocimiento de Green Business Certification Inc. (GBCI), tras alcanzar en su última edición una tasa de desviación de residuos del 99,3%.

Este logro forma parte de una estrategia de impacto positivo presente desde el nacimiento del proyecto, que abarca la descarbonización, la economía circular, el turismo responsable y la protección del entorno de Formentera, con iniciativas como Save Posidonia Project. Una apuesta que se extiende también al tejido local: durante estos diez años, más de 140 empresas y agentes de la isla han participado en el proyecto.

Formentera, mucho más que un escenario

Diez años después, Formentera continúa siendo el verdadero corazón del proyecto. SON Estrella Galicia Posidonia propone descubrir la isla más allá de sus lugares más conocidos, acercándose a su patrimonio natural y cultural, sus paisajes, sus sabores y, especialmente, a las personas que la habitan.

A lo largo de esta década, el festival ha realizado más de 30 rutas por tierra y mar junto a más de 50 expertos y expertas locales, que han permitido acercarse a la historia, arqueología, flora y fauna, biología marina, ecología o astronomía de Formentera. Además, sus asistentes han recorrido más de 60 kilómetros caminando por la isla, convirtiendo cada edición en una oportunidad para descubrirla desde perspectivas diferentes.

Esa conexión se extiende también a la gastronomía. Durante estos diez años, más de 30 restaurantes y chefs de Formentera han participado en la construcción de una propuesta gastronómica estrechamente ligada al producto local, de cercanía y de temporada. Música y gastronomía volverán a convivir con otro de los pilares de la experiencia, la cultura de cerveza, a través de diferentes momentos y propuestas diseñados para descubrirla y disfrutarla de una manera diferente.

Con todo, SON Estrella Galicia Posidonia volverá del 2 al 4 de octubre al lugar donde comenzó para celebrar su historia sin dejar de mirar hacia adelante. Diez años de música, descubrimientos, gastronomía, cerveza, naturaleza y compromiso con el entorno que han dado forma a una manera propia de entender los festivales: más íntima, más consciente y, sobre todo, conectada a Formentera.