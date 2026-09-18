La angustiosa novela de solo 190 páginas que le dio a su autor un premio Nobel y sigue siendo uno de los relatos más difíciles de leer de todo el siglo XX

Kenzaburo Oe publicó en 1964 la novela Una cuestión personal (Kojinteki na Taiken, en el original en japonés). En la historia, Bird, el protagonista, compra mapas de África en una librería de Tokio la misma noche en que nace su primer hijo. Sin embargo, el bebé llega con una malformación cerebral.

La historia nace de la propia vida del autor. En 1963, su primer hijo, Hikari, nació con una deformidad craneal que le dejó una discapacidad mental, según recoge PBS NewsHour. Oe volcó ese golpe personal en el personaje de Bird para intentar procesarlo.

Tres décadas después de su publicación, la Academia Sueca reconoció a Oe con el Premio Nobel de Literatura de 1994, un galardón que llegó por el conjunto de una obra marcada, en buena parte, por esa misma crisis familiar.

¿Qué cuenta la breve pero intensa novela con la que Kenzaburo Oe llegó al Premio Nobel?

La trama sigue a Bird durante una noche y un día decisivos en su vida. Tras enterarse del estado de su hijo, bebe, busca refugio en una antigua amante y llega a fantasear con dejar morir al recién nacido, antes de decidir hacerse cargo de él. La novela relata con detalles cómo es una crisis personal extrema.

El propio Oe describió ese método de escritura en su discurso de aceptación del Nobel. Allí explicó que partía de sus asuntos personales para luego vincularlos con la sociedad, el Estado y el mundo.

¿Por qué la crítica describe la novela de Kenzaburo Oe como una lectura difícil de asimilar?

Una cuestión personal no suaviza el lenguaje con el que Bird piensa en su propio hijo, al que llega a llamar «el monstruo» antes de aceptarlo.

Según SuperSummary, esa crudeza, sostenida durante buena parte del libro, es lo que se describe como un relato «brutalmente honesto» sobre la vergüenza y la responsabilidad.

Hoy en día, la novela de Kenzaburo Oe sigue circulando más de sesenta años después como una de las lecturas más incómodas de la narrativa japonesa de posguerra, en parte porque no ofrece al lector una salida fácil ni un final complaciente.

El Premio Nobel de Literatura de 1994 para Kenzaburo Oe

La Academia Sueca premió a Oe «por crear, con fuerza poética, un mundo imaginado en el que vida y mito se condensan para formar un cuadro desconcertante de la condición humana actual».

Nacido en 1935 en una aldea rodeada de bosques en la isla de Shikoku, Oe estudió literatura francesa en la Universidad de Tokio bajo la tutela del profesor Kazuo Watanabe, especialista en François Rabelais, según el perfil biográfico de la Fundación Nobel.

¿Cómo marcó la crisis familiar de Kenzaburo Oe el resto de su obra?

El nacimiento de Hikari no solo dio origen a Una cuestión personal. También marcó Hiroshima Notes (1965), donde Oe conectó esa experiencia como padre con el pacifismo y la lucha contra las armas nucleares que arrastraba desde las bombas de Hiroshima y Nagasaki.

A partir de esa novela, la vida junto a Hikari se convirtió en uno de los dos grandes ejes de la narrativa de Kenzaburo Oe. El otro son las historias ambientadas en los mitos y la historia de su bosque natal en Shikoku.

Kenzaburo Oe murió en Tokio el 3 de marzo de 2023, a los 88 años, sin dejar nunca de escribir sobre la relación con su hijo.