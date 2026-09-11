Ronnie Wood, guitarrista de rock de los Rolling Stones (79 años): «Necesito estar en el escenario, tengo que mantener viva esta energía»

El siglo XX nos ha regalado guitarristas fantásticos y, por suerte, todavía podemos disfrutar de alguno de ellos. Por ejemplo, Ronnie Wood lleva más de medio siglo vinculado a los Rolling Stones y todavía encuentra motivos para colgarse la guitarra.

Por increíble que parezca, a sus 79 años, el músico británico mantiene las ganas de actuar y continúa desarrollando su carrera en solitario. «Necesito estar en el escenario, tengo que mantener viva esta energía», ha llegado a confesar.

Más allá de dejar claro que para seguir en tan buena forma necesita a su público, la cita de Wood también debería de servir como un recordatorio de lo importante que es la pasión. En este caso, por la música y por alegrar a sus fans.

Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, y la pasión por los escenarios

Mientras que los Rolling Stones descansan de los conciertos, Ronnie Wood no tiene ganas de parar. Pese a tener 79 años quiere continuar eternamente de gira. De hecho, en septiembre tiene varias citas en España.

Cuando el guitarrista de los Rolling afirma que necesita estar en el escenario para mantener viva su energía, lo que queda claro es el deseo de estar con el público en directo, aunque ya lleve décadas haciendo lo mismo.

De hecho, hablar de mantener esa energía también pone el acento en la continuidad. Después de tantos años, de lo que tiene ganas es de seguir alimentando una actividad que ocupa buena parte de su vida.

Si ponemos el foco en la trayectoria de Ronnie Wood, es fácil entender esa voluntad de continuar: no cualquiera consigue una carrera como guitarrista de varias décadas. Sin unas ganas casi obsesivas de tocar hubiera sido imposible.

La frase de Ronnie Wood que lo ha traído hasta España

Según Ronnie Wood, para ser feliz necesita hacer feliz a la gente mediante su música. Y eso sólo lo consigue encima de un escenario. Por eso, aunque ya roce los 80 años, sigue saliendo de gira en solitario.

Gracias a esa mentalidad, hemos podido disfrutar de su música en España este septiembre. ¡Y por partida doble! Primero, Wood tocó el 10 de septiembre en las fiestas de San Lorenzo de Valladolid.

Lo llamativo es que, casi sin descanso, anunció un segundo concierto para el sábado 12 de septiembre en la sala Razzmatazz de Barcelona. Una muestra de que «Necesito estar en el escenario, tengo que mantener viva esa energía» no es una frase vacía.

Quién es Ronnie Wood y cómo llegó a guitarrista de los Rolling Stones

Ronald David Wood nació el 1 de junio de 1947 en Hillingdon, Inglaterra. Creció en una familia aficionada a la música y recibió de sus hermanos una guitarra española con la que comenzó a aprender.

Su carrera profesional arrancó en 1964 con The Birds; más adelante tocó el bajo en el grupo de Jeff Beck, donde coincidió con Rod Stewart y participó en los discos Truth y Beck-Ola.

Después llegó Faces, la banda que compartió con Stewart, Ronnie Lane, Ian McLagan y Kenney Jones. Aquella etapa precedió a su primer álbum en solitario, I’ve Got My Own Album to Do, publicado en 1974 con colaboraciones de George Harrison y Keith Richards.

Todo cambió un año después, ya que Wood comenzó a tocar con los Rolling Stones en 1975, tras la salida de Mick Taylor. Desde entonces ha combinado su trabajo con la formación y sus proyectos individuales.

Está considerado uno de los mejores guitarristas de la historia, y su trayectoria cuenta con dos ingresos en el Salón de la Fama del Rock and Roll: con los Stones en 1989 y con Faces en 2012.