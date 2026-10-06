Pablo Motos invita a Pedro Sánchez a ‘El Hormiguero’: «Es a la primera persona que hemos llamado»

Tal y como se confirmó ayer, 5 de octubre, el próximo 29 de noviembre España vuelve a las urnas. Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales y lo ha hecho durante lo que está siendo calificado como una de las etapas más críticas que ha vivido nuestro país durante los últimos años. Por ello, adelantándose a 2027, que era cuando tocaba, ha llamado a los españoles a votar. Así pues, siendo esta la noticia del día, Pablo Motos no dudó dos veces en hablar de ello en El Hormiguero. «Está la cosa calentita», comenzó diciendo el presentador antes de dar inicio al programa.

Las invitadas de la noche fueron Maribel Verdú y Carmen Maura, que acudieron para promocionar la segunda temporada de Furia. Cabe señalar que esta producción se encuentra disponible en HBO Max y el recibimiento por parte de los suscriptores fue bastante positivo. Por ello, no es de extrañar que la plataforma de streaming haya apostado por continuar con una segunda temporada. Así pues, tras la entrevista, el programa dio paso a su ya conocida tertulia. Rubén Amón, Juan del Val, Rosa Belmonte y María Daban fueron los encargados de hablar sobre los temas más destacados del día. Pero, dadas las circunstancias, las elecciones generales fueron el primer punto a tratar.

Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «Los españoles tenemos la oportunidad de decidir qué es lo que queremos»

Antes de entrar en materia, Pablo Motos quiso enviarle un mensaje al Presidente del Gobierno. Pues, tal y como informó, ha estado en contacto con su círculo durante las últimas horas. «Permitidme que aproveche, esto no es en broma, es en serio, el Presidente del Gobierno ha convocado elecciones y esta tarde hemos estado hablando con Moncloa y le hemos invitado», comenzó diciendo el comunicador. Unas palabras con las que se ganaba la atención de todos.

«Es a la primera persona que hemos llamado; nos encantaría que el Presidente del Gobierno viniera a El Hormiguero; aquí hay 70 minutos para que él explique qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus planes y estaríamos encantados con que viniese», indica. Una propuesta pública con la que ha hecho un llamamiento a Pedro Sánchez. Eso sí, recordemos, no es algo nuevo. El secretario general del PSOE ya ha acudido al programa en otras ocasiones. Pero, dadas las circunstancias y lo que está sucediendo en España, su paso por el programa de máxima audiencia de Antena 3 no dejaría indiferente.

«Voy a retirarme unos cuantos días a meditarlo. Mientras tanto, te llamará Zapatero, te llamará Puigdemont y te llamará Míriam Nogueras. Y luego anunciaré en rueda de prensa si vengo o no vengo a El Hormiguero», comentó Carlos Latre con humor. Pues, el humorista estaba haciendo una parodia de Sánchez y, con sus palabras, jugó un poco con lo sucedido esta última semana. «Nos encantaría que viniese. Queremos llamar a las fuerzas más importantes para que se expliquen. Es un momento muy importante donde realmente los españoles tenemos la oportunidad de decidir qué es lo que queremos, tanto si te gusta lo que dice la mayoría como si no; eso es la democracia», sentenció Pablo Motos.

Varias cadenas hacen un llamamiento a los representantes de los principales partidos políticos

Como siempre sucede de cara a unas próximas elecciones, Pablo Motos no ha sido el único que ha invitado a Pedro Sánchez a su programa. Las cadenas de televisión más importantes de nuestro país han hecho una solicitud pública para entrevistar a los representantes políticos de las fuerzas más demandadas. Ante esta situación, La 1 de Televisión Española, Antena 3 y Telecinco han alzado la voz.

«La Corporación plantea un ‘cara a cara’, un encuentro con los portavoces de los ocho grupos del Congreso y un debate a cuatro entre los candidatos de las formaciones mayoritarias», publica RTVE en sus redes sociales. Todo ello asegurando una emisión en directo y en riguroso prime time. Sin lugar a dudas, se avecinan semanas de mucho contenido político en la parrilla televisiva española.