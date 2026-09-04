Miguel Bosé pide la dimisión de Pedro Sánchez: «¿Vas a seguir sordo?»

Después de las polémicas por las vacunas durante la pandemia y de advertir que era mejor no observar un fenómeno como el eclipse, Miguel Bosé sigue utilizando las redes sociales para expresar sus opiniones. Esta vez ha querido cargar contra Pedro Sánchez y la desastrosa gestión que está haciendo su Gobierno de la crisis migratoria de Ceuta. La llegada de miles de ilegales el pasado 31 de julio ha dejado a la ciudad completamente colapsada e insegura, por lo que toda España se ha solidarizado con la ciudad autónoma, saliendo a la calle en cientos de manifestaciones en las que se ha pedido la dimisión del Gobierno y que se responda por lo sucedido.

Bosé, que está centrado en su vida en Andorra, se ha sumado a las protestas contra el Ejecutivo desde sus cuentas de X (antes conocido como Twitter) e Instagram. En ellas ha compartido un vídeo en el que se pueden ver imágenes de varias manifestaciones por toda España; en Times Square, en Nueva York y hasta en la sede del Parlamento Europeo situada en Bruselas. En ellas se puede escuchar cómo se canta el ya clásico: «Pedro Sánchez, hijo de…». Este cántico, que ya es una tradición en conciertos y en todo tipo de eventos multitudinarios, lo aprovecha el artista para atacar a Sánchez.

«Sánchez, están cantando tu canción y los ecos retumban en cada rincón de España y del mundo entero. ¿Vas a seguir sordo?», ese es su mensaje en X. En Instagram también ha querido compartir imágenes de la enorme manifestación celebrada en Madrid el pasado martes, en las que se puede escuchar el grito unánime de miles de personas que aseguran que «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Ahí, Miguel ha añadido el texto: «Sánchez, dimisión; Ceuta es español».

Oleada de críticas por sus palabras contra Sánchez

Seguidores en la red no han desaprovechado la oportunidad de dejar en comentarios su opinión sobre lo compartido por el intérprete de Amante bandido. «Te admiraba como cantante desde que empezaste. Te he visto en directo, salí encantada, te seguí hasta oírte decir las burradas cuando la covid, y ahora que te escucho hablar sobre la política, me has defraudado; creo que los años te están haciendo daño. Mi ídolo se fue», asegura una persona en X.

«¿Y tú, a qué manifestación fuiste, a la de México o la de Andorra?

Porque tú, España, la pisas poco, ¿no?», le dice otro usuario en X, recordando que desde hace años decidió afincarse en México y recientemente se ha mudado a Andorra, donde está comenzando una nueva vida con sus hijos Diego y Tadeo, dos de los cuatro hijos que tuvo con Nacho Palau, su ex pareja, mediante gestación subrogada. Ivo y Telmo, los otros dos, viven con el escultor en Valencia, separados de sus hermanos.

Miguel Bosé descansa tras su última gira

Pese a seguir padeciendo los problemas que le impiden recuperar al completo su voz, el artista terminó el pasado mes de mayo su gira titular Importante, por lo que anunció que se tomaría un descanso de unos meses para «pensar» y «crear», en lo que parece que serán nuevas canciones para el año 2027. Eso sí, en el mes de agosto no dudó en involucrarse el pasado 23 de agosto junto a estrellas como Karol G en un concierto solidario para recaudar fondos tras el terrible terremoto sufrido en Colombia.