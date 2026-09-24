No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando que hablar en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 23 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 912 de La Promesa. De esta forma, han tenido la ocasión de ver cómo Leocadia recibe con cierta frialdad la noticia de que Pía va a ser la madrina. Cristóbal comunica a Teresa y Petra que ambas van a ser amas de llaves hasta la boda, mientras que Martina interroga a Jacobo sobre su historia. El joven se siente indignado al entender que no se creen lo que ha contado. Curro pide a Manuel y Julieta que piensen una sorpresa para Ángela en la boda y que sea algo para compartir con los presentes.

No tardan en encontrar una idea, que es repartir bolsitas con semillas de La Promesa, así como un poema de amor. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han visto cómo Ángela ha impartido su primera clase legal y ha fracasado en el intento. ¡Los alumnos no son capaces de entender nada! La mujer se siente profundamente triste y Máximo opta por interceder para que le den otra oportunidad. Tomasa confiesa a Julio el motivo por el que está siendo amable, y es que se trata de una estrategia para ganar la confianza del servicio y poder hundir la boda. Janita ha desaparecido y, esta vez, no está con Carlo. Lo que no saben es que alguien se la ha llevado a su habitación y mira a la pequeña de forma, cuanto menos, inquietante.

¿Qué sucede en el capítulo 913 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 24 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Carlo y María buscan desesperadamente a Janita hasta que la encuentran con Leocadia. Esta sugiere que hay cierto malestar por el hecho de que la hija de unos criados comparta niñera con los nietos del marqués.

Julieta está profundamente preocupada por el dinero, pero se lo oculta a Manuel. Tomasa traza un plan para echar a perder el banquete para que el escándalo hunda por completo tanto a las cocineras como a Petra. Eso sí, corren un riesgo muy grande, puesto que el duque no puede enterarse. Todo ello mientras Adriano investiga la historia de Jacobo sin resultado, por lo que están en un callejón sin salida.

Ángela agradece a Máximo su mediación y él no tarda en ofrecerle ayuda, proponiéndole preparar juntos la siguiente clase. Leocadia no duda en descargar su rabia contra Pía y ella le responde, haciéndole saber que ella tampoco es digna de llevar a Curro al altar. Lorenzo y Ciro discuten sobre ampliar los contratos de licencia, mientras que Manuel llega justo cuando Ciro menciona que el riesgo es demasiado alto. ¿Les ha pillado? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.