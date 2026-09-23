La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 22 de septiembre, los espectadores disfrutaron del capítulo 911 de La Promesa. Así pues, han visto cómo Julieta no es capaz de entender de dónde ha sacado Ciro tanto dinero. Es más, se ha comprado un reloj muy caro. El muchacho opta por cortar de raíz la situación, dejándole claro que las finanzas son asunto suyo. Inquieta, Julieta pregunta a Manuel si Ciro recibe dinero extra de la empresa. Jacobo confiesa a Martina y Adriano el motivo por el que no puede volver a casa.

La historia es tan sumamente rocambolesca que estos empiezan a tener serias dudas. ¿Será verdad? Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Pía acepta ser madrina de Curro, aunque se siente verdaderamente indigna por el secreto que guarda. Ángela, por su parte, acepta ayudar a Julieta en las clases del hangar dando nociones de derecho. Todo ello mientras María Fernández y Carlo han llegado a un acuerdo cordial sobre el cuidado de Janita. En cuanto a Teresa, va a regresar ya, pero Tomasa necesita que Petra sea ama de llaves hasta la boda. Así pues, Julio manipula a Máximo para que se lo sugiera a Alonso. Cristóbal reúne a Petra y a Teresa para decirles algo importante, mientras que Curro habla con Leocadia para comunicarle que será Pía quien, finalmente, lo lleve al altar.

¿Qué sucede en el capítulo 912 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 23 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Leocadia ha recibido la noticia de que Pía va a ser la madrina con cierta frialdad. Cristóbal comunica a Tersa y Petra que ambas van a ser amas de llaves hasta la boda. De hecho, Teresa se encargará del día a día, mientras que Petra preparará fichas de los invitados.

Martina decide interrogar a Jacobo sobre su historia. Este no puede evitar indignarse al entender que no se creen lo que ha contado. Todo ello mientras Curro pide a Manuel y Julieta que piensen en una sorpresa para Ángela en la boda y que puedan compartir con los presentes. Así pues, se les ocurre repartir bolsitas con semillas de La Promesa, así como un poema de amor.

En cuanto a Ángela, da su primera clase de legal y fracasa, puesto que los alumnos no entienden absolutamente nada. La joven no puede evitar sentirse profundamente triste, por lo que Máximo decide interceder para que le den otra oportunidad. Tomasa confiesa a Julio el motivo por el que está siendo amable: se trata de una estrategia para ganarse la confianza del servicio y arruinar la boda. ¿Lo conseguirá? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.