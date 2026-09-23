‘La Mesa’ anuncia sus invitados de hoy con una gran amiga de Cristina Pardo

Cristina Pardo estará muy bien acompañada en una nueva entrega de La Mesa, el programa con el que se ha estrenado como presentadora estrella de las noches de Antena 3. Para volver a hablar de la actualidad, especialmente de Ceuta, contará con la compañía de su amiga Tamara Falcó, con la que comenzó como compañera de la tertulia de El Hormiguero y ahora son grandes amigas, como han dejado claro en más de una ocasión. En la noche habrá tiempo para hablar de la invasión en la ciudad ceutí, pero también para hablar de la fe y recordar los secretos de la revista Interviú con una de las mujeres que más veces ocupó sus páginas a lo largo de los años.

Ceuta, protagonista de nuevo con Garamendi y un panel de expertos

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, abrirá la entrega de hoy para explicar por qué el empresariado español ha decidido implicarse en Ceuta, después de que figuras como Juan Roig y Florentino Pérez, o entidades como la Asociación Valenciana de Empresarios y la propia patronal, hayan impulsado en las últimas semanas visitas e iniciativas de apoyo a la ciudad autónoma. El programa seguirá además muy de cerca la actualidad en la zona, especialmente después de que este miércoles coincida con nuevas convocatorias difundidas en redes sociales para intentar otra entrada masiva, justo el mismo día en que se celebran comicios en Marruecos.

Para analizar la situación, junto a Garamendi se sentarán María José Flores, ceutí y enfermera de Cruz Roja durante cuatro décadas; el periodista experto en Marruecos Ignacio Cembrero; el exdirector del CNI y exembajador de España en Rabat, Jorge Dezcállar; el analista marroquí Samir Bennis; y el consultor Iván Redondo, que fue mano derecha de Pedro Sánchez durante años.

Tamara Falcó y la familia Caño, unidos por la fe

La complicidad entre Tamara Falcó y Cristina Pardo no es ningún secreto. La marquesa de Griñón se fue de la lengua en pleno directo de El Hormiguero y desveló, sin querer, el nombre de la pareja de la periodista, un desliz del que ambas se rieron después sin ningún tipo de rencor, aunque lo cierto es que Pardo guarda con mucho secreto su vida privada. Tal y como han contado, se conocen y ven fuera de los platós, forjando una relación personal.

Hoy, esa cercanía se traslada a La Mesa, donde Tamara participará en una charla sobre la fe junto a Carlos Bobillo (vinculado al grupo Hakuna), Ramoncín y Máximo Huerta, tomando como punto de partida a la familia Caño, uno de los fenómenos virales del momento, que suma millones de visualizaciones en redes y cuya profunda religiosidad ha sido, precisamente, uno de los aspectos que más comentarios ha generado entre sus seguidores.

Los secretos de Interviú, con Bárbara Rey como protagonista

La segunda mitad del programa repasará la historia de Interviú, la revista que marcó, número tras número, buena parte de la crónica social y política reciente de España. Para reconstruir sus años de mayor impacto, La Mesa contará con Bárbara Rey, la exdirectora de la publicación, Teresa Viejo, y uno de sus periodistas más reconocidos, Luis Miguel Montero.

Con esta combinación de actualidad y entretenimiento, La Mesa continuar con sus buenos datos desde su estreno. Cristina Pardo ha logrado en sus emisiones hasta el momento una media del 11,3% de cuota, 618.000 espectadores y más de 2,2 millones de usuarios únicos.