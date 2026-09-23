La mallorquina Elisabeth Reynés vuelve a su tierra tras hacer historia en Miss Mundo y convertirse en la segunda mujer más bella del planeta

Elisabeth Reynés ha regresado a Calvià (Mallorca) después de protagonizar un hito en el certamen internacional de Miss Mundo, donde se proclamó primera dama de honor, logrando así el segundo puesto, además de conseguir el título de Miss World Europe. La joven calvianera ha sido recibida en el Ayuntamiento por el alcalde, Juan Antonio Amengual, y la concejal de zona de Calvià Vila, Juana María Prats, quienes han querido felicitarla por el éxito alcanzado en Vietnam.

Tras su paso por el concurso, Elisabeth Reynés vuelve a Mallorca con una intensa agenda por delante y nuevos compromisos vinculados al título que ostenta. Pese a la proyección internacional que ha adquirido, la joven ha dejado claro que mantiene intacto su vínculo con el municipio en el que creció. «Aquí me han enseñado mucho y siempre llevaré conmigo Calvià y siempre volveré a mis raíces», ha asegurado durante su visita.

La mallorquina también ha destacado el carácter cosmopolita de Calvià, una localidad en la que conviven vecinos de diferentes procedencias y que, según ha explicado, le ha permitido crecer en un ambiente abierto a otras culturas. «Hay gente de todos lados. Somos muchos mallorquines, pero también hay mucha gente de fuera. Gente que te ayuda a abrir la mente», ha señalado.

Reynés ha explicado que esa diversidad ha estado muy presente en su formación. Estudió en un colegio internacional y desde pequeña ha estado vinculada al aprendizaje de idiomas, los viajes y el conocimiento de otras culturas. Actualmente cursa Dirección Hotelera, unos estudios relacionados con un sector que también le permite mantener esa conexión con el mundo internacional.

La trayectoria de Elisabeth Reynés en los concursos de belleza comenzó en 2025, cuando fue elegida Miss World Illes Balears. Su siguiente gran paso llegó en 2026 con su elección como Miss World Spain, título que consiguió en la gala celebrada en Gran Canaria y que le permitió representar a España en el certamen internacional de Miss Mundo.

La experiencia en Vietnam ha supuesto para la joven mallorquina un antes y un después. Reynés la ha definido como «brutal» y como una experiencia «única, una vez en la vida». «Yo lo he vivido muy intensamente. Es un mes, es muy largo, muchas emociones, pero bueno, lo hemos vivido con mucha felicidad y estoy superagradecida por todo lo que he podido vivir y por lo que me queda por vivir», ha explicado.

El resultado conseguido en Miss Mundo, con el segundo puesto y el título de Miss World Europe, abre ahora una nueva etapa para la calvianera. La joven tiene previsto afrontar numerosos viajes y compromisos durante los próximos meses, tanto dentro como fuera de España.

«Tengo planes de viajar mucho, de trabajar muy duro, de llevar este título con todo el orgullo y las ganas», ha explicado Reynés, consciente de la responsabilidad que supone representar a Europa. «Europa me va a ver mucho, porque al final represento al continente. Me espera mucho trabajo también en España», ha añadido.

A pesar de este salto a la escena internacional, Elisabeth Reynés mantiene sus raíces en Calvià, municipio al que ha regresado para compartir con sus vecinos un éxito que ha situado el nombre de Mallorca en el escenario de Miss Mundo. La joven afronta ahora una nueva etapa profesional con numerosos proyectos por delante, pero con la mirada puesta también en regresar siempre a la tierra en la que comenzó su trayectoria.