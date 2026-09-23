‘Narcoequipaje’ en el aeropuerto de Palma: detenido un pasajero con 25 kilos de marihuana escondidos en sus maletas

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Palma a un pasajero de un vuelo internacional tras descubrir que transportaba un total de 25 kilos de marihuana escondidos en su equipaje. El arrestado, acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, fue interceptado durante un control de rutina tras haber aterrizado en la isla en plena madrugada.

Los hechos se desencadenaron durante las primeras horas del pasado 18 de septiembre. Agentes del Grupo de Investigación del Aeropuerto desplegaron un dispositivo de control preventivo sobre los viajeros que desembarcaban de un vuelo internacional. En el marco de estas verificaciones aleatorias, los policías seleccionaron a varios pasajeros para comprobar sus pertenencias. Entre ellos captó su atención un hombre cuyas dos maletas levantaron sospechas inmediatas de que pudieran albergar sustancias estupefacientes.

Ante los indicios observados, las fuerzas de seguridad acompañaron al sospechoso hasta las dependencias policiales del recinto aeroportuario para realizar una inspección exhaustiva de su equipaje. Al abrir las maletas, los agentes hallaron en su interior decenas de bolsas herméticamente precintadas. Al verificar la sustancia que contenían, confirmaron que se trataba de marihuana.

En total, se contabilizaron y decomisaron 50 bolsas individuales, cada una con un peso aproximado de 500 gramos, sumando el total de 25 kilogramos de droga intervenida. Ante la evidencia, los agentes procedieron a la inmediata detención del pasajero.

La operación policial contó con la colaboración del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que coordinó las actuaciones junto a los agentes destinados en el puesto fronterizo. Toda la droga incautada ha sido remitida y puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Por su parte, los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) han tomado las riendas del caso y mantienen abierta una investigación para esclarecer el origen exacto del cargamento, así como su destino final.