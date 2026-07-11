Diez detenidos por tráfico de marihuana y cocaína en Manacor: 550 plantas, 27.500 euros en efectivo y joyas en la llamada Operación Brooks, relacionada con el tráfico de drogas en la capital de la comarca de Llevant en Mallorca.

En concreto, los investigadores se centraron meses atrás en un presunto grupo criminal que comercializaba, especialmente, cocaína y marihuana en el municipio.

Una vez con toda la información, se estableció un operativo policial, sobre las 05.30 horas del jueves, en el que se accedió a tres domicilios de manera simultánea. Algunas de estas viviendas servían como puntos de venta o de almacenamiento o, simplemente, era donde habitaban algunos de los presuntos autores. En total, se llevaron a cabo seis registros.

En estos, se intervinieron un kilo de cogollos de marihuana, más de 27.500 euros en efectivo, joyas y útiles para la venta y distribución de sustancias estupefacientes, como una báscula de grandes dimensiones y cinco pequeñas de precisión. Además, se incautaron más de 40 gramos de cocaína. Según los investigadores, los presuntos autores se abastecían de 50 gramos cada día, ya que era la venta estimada diaria.

De la misma manera, en uno de los domicilios se encontró una plantación indoor de marihuana. Próximo a una de las viviendas, los agentes registraron otras plantaciones de la misma índole. Entre las tres, se localizaron 550 plantas.

Una puerta, de los domicilios registrados, era acorazada. Por ello, se precisó de los policías nacionales pertenecientes al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, desplazados desde la península.

Además de los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial, participaron en el dispositivo policías nacionales de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y de la Brigada Local de Extranjería. A estos, se sumaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos y de Medios Aéreos que se desplazaron desde Palma.

Finalmente, tras finalizar los correspondientes registros, los agentes procedieron a la detención de diez personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. De igual manera, a los detenidos que se les relacionaron con las plantaciones de marihuana, también se les imputó un delito de defraudación del fluido eléctrico.