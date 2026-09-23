El Govern de Prohens sale a la caza de pisos patera en viviendas de Baleares

El Govern balear, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, inicia una campaña de inspección de viviendas centrada en combatir la sobreocupación de pisos, las infraviviendas y el uso fraudulento de viviendas protegidas, entre otras infracciones.

El Plan de Inspección de Vivienda 2026-2027 incluye también una campaña informativa para ayudar a conocer la normativa vigente y los diferentes tipos de infracciones, las sanciones previstas en cada caso y el canal web de denuncias en el portal del Govern abierto a la ciudadanía para comunicar posibles irregularidades.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, y el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, han presentado el Plan de Inspección de Vivienda 2026-2027 y los ejes de actuación del Servicio de Inspección en esta materia. Con este Plan, el Govern marca sus objetivos en materia de inspección de viviendas y da continuidad al trabajo iniciado, en que está reforzando las actuaciones para detectar y sancionar los casos de sobreocupación de viviendas, las infraviviendas o el uso fraudulento de las viviendas de protección pública.

Como criterios generales, estas actuaciones tienen como principales objetivos garantizar el cumplimiento de la normativa de vivienda, especialmente en relación con las viviendas sujetas a protección pública (tanto vivienda protegida como de precio limitado) y los requisitos de habitabilidad, y para promover una utilización socialmente adecuada del parque residencial.

Los objetivos específicos son perseguir el fraude en las viviendas de protección, las infraviviendas y la sobreocupación de viviendas, y el control del cumplimiento de la legalidad en otras cuestiones, como la normativa reguladora de los agentes inmobiliarios, la normativa de grandes tenedores o el depósito de las fianzas de alquiler, entre otros.

En la programación de actuaciones 2026-2027, iniciada este mes y hasta diciembre del próximo año, el Plan incluye la inspección de promociones de viviendas protegidas en todas las islas: sesenta promociones en Mallorca, diez en Ibiza y Formentera, y cuatro promociones en Menorca. Las promociones ubicadas en municipios turísticos serán visitadas de forma preferente durante la temporada turística.

En estas actuaciones, se comprueban el visado de contratos, los precios de alquiler y compraventa, los requisitos de los beneficiarios o el cumplimiento de comunicación de tanteo y retracto en caso de venta. Asimismo, el Plan prevé inspecciones también de un mínimo de diez viviendas de precio limitado ya inscritas en el registro.

El Plan también incluye actuaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa de habitabilidad, la comprobación de posibles infracciones por parte de grandes tenedores de viviendas, en relación con el tanteo y retracto, o el impago de gastos de las comunidades de propietarios; la comprobación de la normativa reguladora de los agentes inmobiliarios; la comprobación del depósito de fianzas de alquiler; o la actuación de la inspección de oficio o en caso de denuncias de particulares u otras administraciones públicas, por incumplimientos de la normativa en materia de vivienda, y en especial en materia de infraviviendas.