Giro en la muerte de Josep Juanpere, arquitecto y amigo de Isak Andic, en Baqueira: detienen a su pareja nueve meses después

La muerte de Josep Juanpere i Miret, uno de los arquitectos más conocidos de los círculos sociales y empresariales de Barcelona, da un giro nueve meses después de su fallecimiento. Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles en Madrid a su pareja, que estaría presuntamente relacionada con la muerte del arquitecto, ocurrida el pasado 26 de diciembre en su segunda residencia de Baqueira.

La detención supone un nuevo capítulo en una investigación que comenzó tras un fallecimiento que inicialmente se recibió como inesperado. La causa continúa bajo secreto judicial, por lo que todavía no han trascendido los indicios que han llevado a los investigadores a arrestar a la mujer ni cuál fue exactamente la causa de la muerte de Juanpere.

Murió durante las vacaciones de Navidad

Juanpere, de 72 años, se encontraba pasando las Navidades junto a su pareja en una vivienda situada en la urbanización de Ruda, a pie de las pistas de Baqueira Beret. Dos días antes de morir, el 24 de diciembre, había acudido al hospital de Vielha, donde permaneció varias horas en observación antes de regresar a la vivienda.

El 26 de diciembre, su familia trató de ponerse en contacto con él sin éxito. Ante la falta de noticias, uno de sus sobrinos se desplazó hasta la casa y encontró al arquitecto muerto. Su pareja también se encontraba en el interior y, según la información publicada entonces, estaba en estado de shock. En aquel momento no se señaló a ninguna persona como sospechosa. Las circunstancias del fallecimiento llevaron, sin embargo, a abrir una investigación judicial que ha continuado durante estos meses.

Una figura conocida de la sociedad catalana

La muerte de Juanpere tuvo una notable repercusión en los círculos empresariales y sociales de Barcelona. El arquitecto, fundador de GCA Architects y autor de hoteles como Hotel Art, mantenía una amplia red de relaciones y era amigo íntimo de Isak Andic, fundador de Mango, fallecido en diciembre de 2024. Su entorno comenzó a plantear algunas dudas sobre las circunstancias de su muerte y trasladó su preocupación a medios de comunicación cuando la investigación ya estaba en marcha. Sin embargo, el secreto de las actuaciones impedía entonces conocer qué líneas seguían los investigadores.

Juanpere fue despedido el 30 de diciembre en el Tanatorio de Sant Gervasi, donde se reunieron familiares y numerosos rostros de la sociedad barcelonesa. Su funeral coincidió además con el de Carles Vilarrubí, marido de Sol Daurella, en una jornada que congregó a buena parte del ámbito empresarial catalán.