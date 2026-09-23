Mahershala Ali triunfa tras el rechazo de Marvel: su nueva película es todo lo que tendría que haber sido el reinicio de ‘Blade’

El desarrollo del reboot de Blade ha sido un absoluto quebradero de cabeza para Mahershala Ali, el actor que iba a asumir el rol que anteriormente había sido encarnado por Wesley Snipes en los 2000. Pero el proyecto, cancelado ya por Marvel, no ha sido del todo un viaje en balde para el dos veces ganador del premio de la Academia. Ahora, la película que nació de aquel fallido proceso creativo –que llegó a tener hasta dos directores y siete guionistas asociados– se ha convertido en un éxito para la crítica en su presentación en el Festival de Cine de Toronto: Your Mother Your Mother Your Mother es la venganza perfecta de Ali contra la casa de las ideas.

Producida por Amazon MGM Studios, el guion original de esta cinta de complejo título no tiene nada que ver con la historia del famoso cazador de vampiros de las viñetas del sello editorial propiedad de Disney. En cambio, parte de su manifestación artística sí que está vinculada a los siete años de intentos de resurrección de la IP. Entre otros, la presencia del director Bassam Tariq, el primer realizador que se iba a encargar del reboot, o el entrenamiento físico del actor de Moonlight, quien empleó meses de coreografías con espadas para encarnar al superhéroe conocido como Eric Cross Brooks. Por si fuera poco y tal como contaba el propio Ali, los continuos retrasos y el dinero de su contrato con Marvel ayudaron a financiar de forma indirecta el proyecto.

¿De qué trata ‘Your Mother Your Mother Your Mother’?

Según la sinopsis oficial, este thriller dramático nos pone en la piel de Latif (Ali), un sicario profundamente devoto que intenta mantener el equilibrio entre su trabajo, la fe y su papel de padre. No obstante, su vida se vuelve todavía más compleja a nivel moral cuando fallece su mujer. Para proteger a sus hijos, Latif deberá emprender un viaje por todo Houston que pondrá a prueba tanto su fe como sus habilidades, mientras varios enemigos le pisan los talones.

Acompañando a Ali, Your Mother Your Mother Your Mother completa su elenco principal con la presencia de Giancarlo Esposito (Better Call Saul), John Cho (American Beauty), Tramell Tillman (Spider-Man: Brand New Day) y Abubakr Ali (Una casa llena de dinamita), entre otros.

El realizador de origen paquistaní se hizo conocido el año pasado por dirigir a Riz Ahmed en Mogul Mowgli y es el responsable de algunos de los episodios de la serie de Prime Video, Bait.

¿Qué dice la crítica profesional?

En el momento de la redacción del presente artículo, Your Mother Your Mother Your Mother mantiene un 97% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

La mayoría de las opiniones de la prensa especializada elogian el trabajo del actor californiano. Jourdain Searles, de THR, la define como una película policíaca con «un corazón enorme», en el que «la familia, la religión y la violencia se entrecruzan para crear un retrato sangriento de Estados Unidos».

La película tiene programado su estreno en las salas estadounidenses el próximo 25 de septiembre, mientras que en España todavía no tenemos una fecha cerrada para su llegada a las salas.