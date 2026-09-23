Detenido un alemán de 47 años por golpear y arrojar a un hombre maniatado desde un coche en marcha en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre alemán de 47 años por su presunta implicación en la agresión al varón que fue encontrado maniatado y gravemente herido en una cuneta de la carretera de s’Aranjassa, en Palma. El Grupo de Atracos se ha hecho cargo de la investigación y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

OKBALEARES adelantó en exclusiva el hallazgo del hombre maniatado y gravemente herido, localizado en plena carretera de s’Aranjassa, en dirección al restaurante Don Caracol. La información publicada por este medio permitió conocer inicialmente un suceso que, desde el primer momento, generó una importante movilización de los servicios de emergencia y de la Policía Nacional.

Ahora, según información policial, la investigación ha avanzado con la detención de un hombre de nacionalidad alemana y 47 años, presuntamente relacionado con los hechos. La víctima habría sido golpeada, maniatada y posteriormente arrojada desde un coche en marcha, antes de quedar abandonada en una cuneta. El hombre presentaba numerosas heridas por todo el cuerpo cuando fue localizado por varios clientes que se dirigían al restaurante Don Caracol.

Los testigos se encontraron con el varón tendido sobre el asfalto y decidieron auxiliarlo. Posteriormente, lo trasladaron en su propio vehículo hasta el restaurante, donde dieron la voz de alarma y solicitaron asistencia sanitaria. La víctima fue atendida por los servicios de emergencia y posteriormente trasladada a un centro hospitalario para recibir tratamiento por las graves lesiones que presentaba.

Las primeras informaciones sobre el estado del herido ya apuntaban a que las lesiones eran compatibles con la posibilidad de que hubiera sido arrojado desde un vehículo en movimiento. Esta circunstancia llevó a los investigadores a tratar de reconstruir qué había ocurrido antes de que el hombre apareciera abandonado en la carretera.

Ahora, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional ha asumido las pesquisas para esclarecer completamente el episodio y determinar quiénes participaron en la agresión. El arresto del ciudadano alemán supone, por el momento, la primera detención relacionada con el caso.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Los agentes trabajan para determinar el papel concreto del arrestado y si hubo más personas implicadas en la agresión y en el traslado y abandono de la víctima.

OKBALEARES fue el primer medio en informar del hallazgo del hombre maniatado y herido en la cuneta de la carretera de s’Aranjassa, una exclusiva que permitió conocer desde el primer momento la gravedad del suceso que ahora investiga el Grupo de Atracos de la Policía Nacional.