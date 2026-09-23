El Burgos se enfrenta a una multa de 5.000 euros por vender alcohol ilegalmente dentro del estadio

El alcohol es algo que está prohibido en los estadios de España. Una medida para controlar la seguridad y evitar así la violencia de los aficionados. Sin embargo, el Burgos se enfrenta a una multa de 5.000 euros por la venta ilegal de bebidas alcohólicas en dos «Bares VIP de acceso gratuito» en El Plantío. Unos hechos ocurridos el pasado mes de agosto ante el Córdoba.

Desde hace años la norma está vigente. Según marca la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, recoge, en su artículo 4.1 que «queda prohibida en las instalaciones en las que se celebren competiciones deportivas la introducción, venta y consumo de toda clase de bebidas alcohólicas y de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas».

También señala, en su artículo 7.2.a, como condición de permanencia en el recinto de las personas espectadoras «no consumir bebidas alcohólicas», haciendo responsable al organizador, en el artículo 3, de «garantizar el cumplimiento de estas obligaciones». Y es en este punto donde el Burgos habría cometido la infracción. Antiviolencia ha propuesto una multa después de detectarse dentro de su estadio hasta dos instalaciones identificadas mediante cartelería como ‘BAR VIP de acceso gratuito’, donde cualquier espectador podía acceder y comprar alcohol durante todo el partido.

Aunque no se ha pedido ningún tipo de cierre o inhabilitación del recinto durante los próximos meses. Según la normativa, en los estadios sí está permitido consumir alcohol en recintos VIP, pero lo que está prohibido es que esté abierto para todo el público. Y dichos bares estaban abiertos 30 minutos antes del partido y abierto durante el descanso.

Un castigo que también tuvo la Ponferradina la pasada temporada por vender alcohol en El Toralín en el encuentro contra el Celta Fortuna el 13 de junio. La Policía Nacional detectó 21 barriles de cervezas distribuidos por barras a lo largo del recinto.