Entradas para ver el España – Croacia: cómo comprarlas y precios para ver a la Selección en el Sánchez Pizjuán en la Nations League

El primer parón internacional de la temporada supone, en clave española, el regreso de la Selección tras alcanzar la cima del fútbol el pasado verano. El equipo dirigido por Luis de la Fuente vuelve a la competición más de dos meses después del triunfo ante Argentina en la final del último Mundial. El primer duelo con la segunda estrella bordada en la camiseta española será en un escenario a la altura de las circunstancias. España visita Wembley para enfrentarse a Inglaterra en el estreno de la fase de grupos de la quinta edición de la UEFA Nations League.

Hasta 22 campeones del mundo repiten en una convocatoria de 26 futbolistas, aunque la baja de última hora de Pedro Porro, al que sustituye Iván Fresneda, reduce el número a 21. También se pierde la cita con España por lesión el guardameta Joan García, al que sustituye Josep Martínez (Inter). Marcos Llorente, retirado de la Selección, y Gavi y Borja Iglesias; sin minutos en sus clubes tampoco repiten. Dean Huijsen, Fermín y Roberto Fernández acuden en su lugar.

Cuándo y dónde se juega el España – Croacia

Después del duelo ante Inglaterra, España podrá disfrutar de sus campeones del mundo en su territorio. La selección española masculina de fútbol estrenará la segunda estrella ante su público en la visita de Croacia al Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla recibirá a los campeones del mundo para la disputa de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. En frente tendrá a un rival que se ha convertido en todo un clásico de los últimos años para la Selección, ya que se ha medido a él en su camino al título en la Eurocopa 2024 y la Nations League 2022/23.

Apenas tres días después del estreno ante Inglaterra, la selección española se mide en el Sánchez Pizjuán a Croacia en su segundo partido del parón. El debut como bicampeón del mundo será a las 20:45 horas del martes 29 de septiembre. El combinado dirigido por Luis de la Fuente repetirá ante su público, en el mismo horario el sábado 3 de noviembre. España se mide a República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo en su tercer compromiso de la fase de grupos de la Nations League.

Cuánto cuestan las entradas para el España – Croacia

El furor por la selección española se ha disparado tras el triunfo en el Mundial. Se espera un lleno en el Sánchez Pizjuán para recibir a La Roja en su primer partido en España desde el torneo. Todavía hay entradas disponibles para aquellos que quieran acudir el estadio a animar a la Selección. Los precios oscilan entre los 35 euros de la Tribuna Alta Gol y los 90 de la Tribuna Central de Preferencia. Además, se puede adquirir un Pack Familiar (dos adultos y dos menores de 13 años o un adulto y tres menores de 13 años) que incluye cuatro entradas por un total de 120 euros.

Cómo comprar entradas para ver a la selección española

Las localidades para el España – Croacia que se disputa en Sevilla el martes 29 de septiembre se pueden adquirir a través de la página web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Cada persona podrá adquirir un máximo de seis entradas, que estarán disponibles para la compra hasta el inicio del partido (20:45 horas) o agotar existencias. Por otro lado, la preventa para socios del Sevilla finalizó el pasado 20 de agosto.