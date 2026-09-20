De la Fuente llama a Iván Fresneda tras la lesión de Pedro Porro

Iván Fresneda ha sido convocado por primera vez con la selección española absoluta. El lateral del Sporting de Portugal ocupará la vacante dejada por Pedro Porro, cuya baja por lesión fue confirmada oficialmente por la Federación. El madrileño de 21 años tendrá así la oportunidad de debutar con la campeona del mundo durante este parón de la Liga de Naciones.

Porro se lesionó apenas un día después de entrar en la primera lista de Luis de la Fuente tras la conquista del Mundial. El futbolista del Tottenham sufrió una mala caída y tuvo que abandonar en el minuto 17 el encuentro contra el Aston Villa por unos problemas musculares. Las pruebas confirmaron que no podrá participar en los compromisos contra Inglaterra, Croacia y la República Checa.

La retirada internacional de Marcos Llorente y la lesión de Porro habían convertido el lateral derecho en uno de los grandes problemas para De la Fuente. Finalmente, el seleccionador ha apostado por Fresneda, premiando su rendimiento en el Sporting de Portugal y su trayectoria en las categorías inferiores. Internacional con la Sub-21 y perfectamente conocido por los técnicos federativos, da ahora el salto definitivo a la absoluta.