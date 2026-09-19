Pedro Porro se rompe y no estará con España

Pedro Porro causa baja en la selección española por lesión. El lateral derecho no podrá incorporarse a la concentración del equipo de Luis de la Fuente después de sufrir un nuevo problema muscular durante la derrota del Tottenham contra el Aston Villa. Porro sintió molestias en una acción del partido y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 17, cojeando y con evidentes gestos de frustración. Archie Gray ocupó su lugar. El contratiempo arruinó su regreso a la competición.

La lesión supone un golpe importante para el futbolista, que acababa de recibir el alta médica después de perderse los últimos compromisos de su equipo por otro problema muscular. Porro reaparecía ante el Aston Villa tras superar esas molestias, pero apenas pudo permanecer sobre el césped durante el primer cuarto de hora. El jugador se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de una lesión que le impedirá estar con España en el inicio de la Liga de Naciones.

Su baja agrava el problema de Luis de la Fuente en el lateral derecho. El seleccionador incluyó a Porro en la convocatoria apenas un día antes de que volviera a lesionarse y ahora deberá buscar una alternativa para completar la lista. La Federación comunicará en las próximas horas si cita a otro futbolista para ocupar su lugar en una concentración en la que España se enfrentará a Inglaterra, Croacia y República Checa.