Asalto al liderato: Jorge Martín aprovecha la caída de Acosta y culmina una remontada que le convierte en líder

Sprint imprevisible en Austria. Cuando todo apuntaba a victoria de Acosta, el murciano se cayó a falta de tres vueltas y con 2,4 segundos de ventaja sobre un Jorge Martín que heredó el primer puesto y culminó una remontada de líder de octavo a primero. Por el camino dejó a los hermanos Márquez, también en la clasificación del Mundial, donde se sitúa líder gracias a su remontada austriaca. Jorge Martín suma ahora 286 puntos, tres más que Marc Márquez y con Bezzecchi tercero a 38 puntos (248).

No falló Jorge Martín en la salida, pero con Marc Márquez pegado a su rebufo y esperando la llegada a la variante de la curva dos para superarlo, el de Aprilia se tuvo que ir largo y perdió varias posiciones para caer hasta el octavo puesto cuando Pedro Acosta superaba al nueve veces campeón del mundo. Acosta había perdido una posición en la salida en beneficio del italiano Marco Bezzecchi, pero no tardó en superarlo a él y a todos sus demás rivales, para liderar la primera vuelta.

Pedro Acosta se fue consolidando en el liderato de la carrera, perseguido ya a más de un segundo y medio por Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, este último en clara progresión de rendimiento. Jorge Martín no desistió en su empeño y primero dio buena cuenta de Marco Bezzecchi para hacer lo propio instantes más tarde con Marc Márquez y, a seis vueltas del final, comenzar la caza de Pedro Acosta, aunque por entonces este contaba con 2,8 segundos de ventaja.

El objetivo de llegar junto a Acosta era prácticamente inalcanzable para Martín, que al final tuvo que centrar sus esfuerzos en mantener las diferencias con Marc Márquez, y este con Marco Bezzecchi. Pero en la curva 2 A-B surgió la sorpresa, a tres vueltas del final, al irse por los suelos el líder de la carrera, Pedro Acosta, que entró demasiado colado en la misma -dio la impresión de que los frenos no actuaron correctamente- y aunque no soltó el manillar en ningún momento y pudo regresar a la pista, lo hizo en la decimotercera posición.

Jorge Martín se encontró con el liderato, con ocho décimas de segundo sobre Marc Márquez y ya 1,8 respecto de su compañero de equipo Bezzecchi. Desde ahí hasta el final, Jorge Martín supo consolidar su liderato para sumar la cuarta victoria ‘esprint’ de la temporada y la vigésima de su carrera deportiva, secundado en el podio por un Marc Márquez que aguantó la presión a la que le sometió Marco Bezzecchi, que acabó tercero.