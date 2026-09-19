Luis Castro carga contra la Liga de Tebas tras sus negligencias con el Levante: «No queremos tragedias»

La Liga de Javier Tebas ha sido protagonista de varias imprudencias en los partidos disputados en el estadio del Levante. Los asistentes del Ciutat han estado expuestos a riesgos innecesarios, desde encuentros con calor extremo hasta el suceso más reciente, el encuentro ante el Athletic. El partido frente al conjunto vasco se anuló a falta de siete minutos para el inicio, pese a que la alerta roja que existía en la Comunidad Valenciana y el túnel de vestuarios estaba completamente inundado. El entrenador del equipo granota, Luis Castro, ha tratado el tema en profundidad este sábado.

El club ha tenido que enfrentarse a unas dificultades que condicionan su rendimiento en la competición. Durante la rueda de prensa previa al encuentro frente al Villarreal, Castro señala las consecuencias de esta falta de anticipación: «En los partidos de Betis y Barça hemos tenido personas en la grada que han ido al hospital y (ante el Athletic) hay una alerta naranja el día anterior. La información que teníamos nosotros es que a las nueve de la noche iba a ser el peligro, pensábamos que iban a cancelar el partido».

Todo se puede solucionar con organización, pero parece que el Levante no está teniendo ningún respaldo con los horarios. El entrenador asegura que el equipo está tratando el tema en profundidad: «El club ya hablado con las personas responsables para decir que no queremos que un día haya una tragedia aquí. Hemos jugado tres partidos en casa con horarios o con cosas que pensamos que no es lo mejor para el fútbol, pero aún peor si ponemos la vida de las personas en riesgo».

El tiempo de descanso es clave en el fútbol profesional. En unas declaraciones recogidas por EFE, Castro expone la desventaja del conjunto granota respecto a sus rivales: «Pienso que tenemos que mirar más al Levante, es un club de LaLiga. Tenemos que mirar eso. Vamos a jugar lunes, alguien tenía que jugar lunes, hemos sido nosotros y no hay problema pero no entiendo cómo después jugamos viernes. Somos el único equipo que tenemos tres días entre los partidos».

La petición del Levante a la Liga de Tebas

El entrenador considera que había formas de organizar el calendario para que el mínimo de días entre encuentros fuera cuatro, por lo que exige un trato proporcional al del resto de clubs: «Nosotros queremos pelear por algo, también queremos jugar la liga y hemos demostrado dentro del terreno de juego que tenemos condiciones para pelear. Esas cosas no pasan con algunos clubes»