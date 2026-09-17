El Levante «exige» a Tebas «una profunda reflexión» sobre los horarios y los criterios de suspensión por alertas meteorológicas

El Levante ha solicitado a la Liga que se revisen los protocolos y los horarios por las alertas meteorológicas. En una carta de su consejero delegado, José Danvila, a Javier Tebas se «exige», directamente, «una reflexión profunda sobre la idoneidad de los horarios fijados y sobre los protocolos vigentes en días con alertas meteorológicas decretadas por organismos públicos», así como una revisión de «los criterios de suspensión de encuentros». Todo, tras la suspensión del Levante-Athletic que, pese a la alerta roja que existía en la Comunidad Valenciana, no se decidió aplazar hasta que no había zonas en Valencia ya inundadas, cuando parte de la afición estaba ya en el estadio.

Unos hechos que el club granota califica como de «gravedad» y, por ello, han requerido a la patronal que se revisen los protocolos actuales. Señalan que «todo el personal del club actuó con absoluta efectividad», puesto que fueron los encargados de mantener a la gente a resguardo «hasta que la intensidad del agua permitió iniciar una evacuación ordenada y segura».

El Levante se ha quejado de los horarios de la Liga, ya no por tener que jugar un miércoles a las 21:30, sino por tener que hacerlo en horas donde el calor y la humedad llegan a poner en riesgo a los aficionados. Es el caso del partido que disputaron el pasado 29 de agosto ante el Betis, celebrado a las 17:00 horas con una sensación térmica de 33 ºC, y el que les midió el 13 de septiembre al Barcelona, que comenzó a las 16:15, con una sensación térmica de 31 ºC causada por una humedad del 58%.

De esta manera, el Levante pide que la Liga revise todos los protocolos, para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la salud y la integridad de los aficionados. Durante estos partidos señalados con anterioridad, en los que el calor fue protagonista, el club repartió gorras, se les acabaron las botellas de agua y los espectadores tuvieron que llenarlas en los lavabos del estadio. Ante el Athletic, la situación fue de mayor gravedad aún, puesto que ante unas lluvias torrenciales que inundaron varias zonas de la ciudad y de la provincia –parte de las afectadas en la DANA 2024– la Liga no actuó hasta que no estaba a punto de empezar el partido, aunque había alerta naranja desde el día anterior.