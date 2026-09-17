La Liga suspendió el Levante – Athletic a siete minutos del inicio cuando sabía desde la mañana el riesgo de lluvias torrenciales

La Liga ha sido protagonista de una nueva polémica. Debido a una clara falta de previsión, pusieron en riesgo a todos los asistentes al Levante-Athletic Club. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el aviso naranja por fuertes lluvias en toda la provincia valenciana, por lo que el riesgo ya se conocía. Sin embargo, el partido se anuló a falta de siete minutos para el inicio del encuentro.

El caos era más que evidente en el estadio, con los aficionados refugiándose en cualquier recoveco del recinto. Además, después de que se hiciera pública la suspensión hubo un corte de luz que lo complicó todo. La situación fue a más y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la situación uno del Plan Especial de Inundaciones en toda la comunidad. Otros servicios como el aeropuerto o Metrovalencia se encuentran en suspensión para evitar males mayores.

La organización de cualquier evento multitudinario debe ser capaz de adelantarse ha este tipo de situaciones, especialmente cuando ya se conocen los riesgos desde el inicio del día. Esta fue la explicación de la Liga después de lo sucedido: «El Levante-Athletic, correspondiente a la jornada 6 de Liga, que se debía disputar hoy a las 21:30, ha sido suspendido por decisión arbitral debido a la imposibilidad de jugar por la tormenta. La fecha y hora del encuentro serán anunciados próximamente».

JUPOL señala a Tebas

El Sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, denuncia la situación a la que estuvieron expuestos los dispositivos de seguridad: «La Liga de Javier Tebas no canceló el partido de fútbol Levante-Athletic hasta prácticamente el inicio pese a la alerta meteorológica existente, obligando a espectadores y dispositivos de seguridad a desplazarse y permanecer en una situación de riesgo innecesario».