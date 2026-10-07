Adiós para siempre al gimnasio: con este invento de Lidl puedes ponerte en forma por menos de 12 euros

Ya no hace falta tener una habitación entera dedicada al entrenamiento ni gastar cientos de euros en máquinas para montar un pequeño espacio deportivo en casa. Lidl tiene entre sus propuestas un accesorio sencillo que permite realizar uno de los ejercicios más conocidos para trabajar la parte superior del cuerpo y que además ocupa muy poco espacio cuando no se está utilizando. Se trata de la tabla de flexiones de Crivit, que actualmente se puede comprar en la cadena alemana por solo 10,99 euros.

Un invento que resulta especialmente llamativo por su sencillez. En lugar de recurrir a una máquina grande o a un aparato que pueda terminar ocupando demasiado espacio en casa, esta tabla está diseñada específicamente para facilitar la realización de flexiones y permitir modificar la posición de las manos según el grupo muscular que se quiera trabajar. Todo ello con un sistema muy fácil que no requiere instalaciones, enchufes ni una preparación especial antes de comenzar el entrenamiento.

Uno de los elementos más destacados de la tabla de flexiones de Crivit son sus 12 posiciones de inserción. Estas diferentes ubicaciones están marcadas mediante líneas de colores que sirven como referencia para colocar las asas suministradas. De esta manera, el usuario puede elegir entre distintas posiciones para apoyar las manos y cambiar el enfoque del ejercicio dependiendo de la colocación escogida.

Lidl avisa: date prisa si quieres la tuya

Las asas se introducen directamente en las ranuras correspondientes de la tabla y permiten modificar la posición de las manos durante las flexiones. Esto hace posible trabajar de diferentes maneras la musculatura del pecho, los hombros, los tríceps y el tronco. Así, un ejercicio tan conocido como la flexión puede realizarse con distintas configuraciones sin necesidad de disponer de varios aparatos diferentes.

La idea detrás de este artículo es precisamente ofrecer más posibilidades a partir de un ejercicio básico. Las flexiones forman parte de numerosas rutinas de entrenamiento porque permiten trabajar utilizando el propio peso corporal y no requieren material sofisticado. Con esta tabla además se establecen posiciones concretas para las manos, algo que puede resultar útil para los que quieran variar sus sesiones y no realizar siempre el movimiento exactamente de la misma manera.

Una vez terminado el entrenamiento, la tabla puede plegarse para guardarla de forma más compacta. Esto permite almacenarla en un armario, debajo de un mueble o en cualquier otro rincón sin necesidad de reservar un espacio permanente para ella. Es una característica especialmente práctica en pisos pequeños o para quienes no quieren convertir una habitación en un gimnasio doméstico.

Pero si hay un detalle que hace que esta propuesta de Lidl destaque especialmente es su precio. La tabla de flexiones de Crivit cuesta actualmente 10,99 euros, por lo que se queda por debajo de los 12 euros. Una cantidad reducida para aquellos buscan incorporar algo de material a sus entrenamientos en casa sin realizar una gran inversión. Eso sí, la la cadena alemana avisa y recomienda darse prisa si quieres comprar una, porque las existencias empiezan a agotarse.