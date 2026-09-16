Suspendido el Levante-Athletic por lluvias torrenciales en el Ciutat de Valencia

El Levante-Athletic Club ha sido suspendido por las lluvias torrenciales que cayeron en la tarde de este miércoles sobre el césped del Ciutat de Valencia. El fútbol era impracticable con ese clima y la Liga ha tenido que aplazar el partido de la jornada 6 que enfrentaba a granotas y leones a las 21:30 horas.

La intensa lluvia que comenzó a caer sobre Valencia minutos antes de que arrancara el encuentro inundó gran parte del césped. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó para este miércoles el aviso naranja por fuertes lluvias en toda la provincia valenciana.

La tormenta en el estadio era tremenda y los aficionados tuvieron que refugiarse en los vomitorios del recinto. De hecho, una vez conocida la suspensión, se llegó a ir la luz. Por otro lado, el Barça-Racing de Santander arrancó con relativa normalidad porque estaba marcado por la alerta roja por lluvias en Barcelona.